«Сиреневый день - 2026»: красноярцы вновь объединятся, чтобы высадить сирень.

В 2026 году масштабной экологической акции «Сиреневый день» исполняется десять лет. Ее инициаторами и бессменными организаторами выступают металлурги Красноярского алюминиевого завода и сотрудники медиагруппы «Комсомольская правда».

«Сиреневый день»: как это было

За девять лет участники «Сиреневого дня» в Красноярске высадили в общей сложности 2 250 кустов венгерской сирени. Традиции озеленения и благоустройства городов, где проживают работники РУСАЛа, заложил основатель компании Олег Дерипаска.

Первые акции проходили в основном в Советском районе Красноярска, но год за годом география расширялась, вовлекая в экологический марафон благоустройства и озеленения все больше районов Красноярска.

В разные годы организаторы посвящали «Сиреневый день» различным важным событиям города, края и нашей страны. Проводили экологическую акцию с выпускниками школ и детских садов, посвящали «Сиреневый день» семьям, в год Зимней универсиады - спорту, в год 75 летия Великой Победы - ветеранам заводчанам: фронтовикам и детям войны. Во времена пандемии акция стала знаком признательности и благодарности врачам.Конечно, особенными были экопраздники в честь 60 летия Красноярского алюминиевого завода и 25 летия РУСАЛа: металлурги пришли целыми семьями и подарили сиреневые уголки не только Красноярску, но и другим городам и поселкам большого края.

За десять лет у «Сиреневого дня» появились традиции, к экологической акции присоединяются новые участники и партнеры, она стала городским праздником с ярким финалом - высадкой сирени в самых разных уголках Красноярска.

«Сиреневый день»: как это будет

В 2026 году «Сиреневый день» состоится 5 июня и объединит старых и новых друзей.

Яркая венгерская сиреньпоявится в Красноярской школе № 1 и школе в поселке Березовка- ее будут высаживать ученики, родители и педагоги. И это тоже одна из традиций «Сиреневого дня». Практически каждый год в акции участвуют школы или детские сады.

Идея простая - дать ребенку почувствовать себя созидателем своей школы, двора, своего города. Растение, посаженное своими руками, становится «своим»: маленький человек учится бережно относиться не только к нему, но и ко всему окружающему пространству. А еще это просто память. Как рассказывают директора школ, где в «Сиреневый день» появились аллеи выпускников или первоклассников, школьники до сих пор вспоминают тот день и навещают «свою» сирень - дети и деревья растут вместе.

За десять лет сирень появилась в десятках красноярских дворов. И всегда это инициатива жителей — тоже ставшая правилом и традицией «Сиреневого дня»: высаживать сирень там, где ееждут и будут беречь.

В этом году главной площадкой экоакции станут дворы на улице Линейной, 86–90. Жители этого района участвовали во многих «Сиреневых днях» и всегда рады новой встрече. «Сиреневый грузовичок» приедет на Линейную 5 июня в 12:00. Организаторы приглашают жителей соседних домов или просто неравнодушных красноярцев присоединиться и помочь высадить сирень.

Красноярские больницы, поликлиники, родильные дома - постоянные участники акции. По отзывам врачей, «Сиреневый день» - особая, жизнеутверждающая история, «маленькое чудо для тех, кто нуждается в поддержке». В этом году сиреневая аллея будет высажена возле медицинского центра РУСАЛа.

В юбилейный год «Сиреневый грузовичок» приедет в восемь детских библиотек Красноярска. Библиотеки - большие друзья акции и ее соорганизаторы. Весной в библиотеках в честь юбилея прошли «Сиреневые чтения» - еще одна традиция праздника, которая есть только в Красноярске. Сотрудники библиотек придумали и провели более двадцати самых разных мероприятий: литературных, поэтических и музыкальных встреч, читок, мастер классов, вернисажей. Финал «Сиреневых чтений» — высадка сирени вместе с маленькими читателями.

На одной волне

Традиционный радиомарафон «Сиреневого дня» стартует в эфире Радио «Комсомольская правда» в Красноярске на волне 107,1FM 5 июня в 8.30. Поздравить с ежегодным праздником участников, и узнать, как присоединиться к акции, можно по телефону прямого эфира 228-08-09.

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История «Сиреневого дня» в Красноярском крае

2017

«Сиреневый день – 2017» - первая экологическая акция объединиласотни жителей города - от детей до ветеранов - в общем деле озеленения Красноярска. Ее символ, специальный «сиреневый грузовичек», сделал 14 остановок в знаковых местах Красноярска.

2018

«Сиреневый день-2018» - объединил 11 школ Красноярска.Более 500 учеников, родителей и педагогов стали его участниками.

2019

«Сиреневый день – 2019» прошел в новых жилых микрорайонах Красноярска, был создан сквер на Алексеева, а маршрут акции составил 100 километров.

2020

«Сиреневый день – 2020» - в честь Великой Победы и мирного неба. Маршрут акции получился символическим: когда организаторы соединили все его точки на карте Советского и Центральных районов, 9 Мая, Березина, Воронова, Мужества и других, то «увидели» цифру 75!

2021

«Сиреневый день – 2021» стал благодарностью врачам за их работу в пандемию коронавируса - сиреневые аллеи появились в больницах Красноярска.

2022

«Сиреневый день – 2022» был посвящен самому главному: здоровому образу жизни, физической культуре и спорту. Основные площадки - многофункциональный спортивный комплекс «Арена. Север» и школа Олимпийского резерва им. Бувайсара Сайтиева, а украшением акции стал конкурс рисунков «Волшебная сирень». В будущем он пройдет еще не один раз.

2023

«Сиреневый день – 2023» был знаковым, его участники восстановили «Сиреневый сквер» на улице Копылова, где сиреней практически не было, высадив сразу 50 новых кустов сирени.

2024

«Сиреневый день - 2024» посвящен 60-летию КрАЗа и Году семьи. А еще 55- летний юбилей отметил Советский район Красноярск. Поэтому сирень высадили в разных локациях района.

2025

«Сиреневый день - 2025» получился по-настоящему особенный. В честь 25-летия РУСАЛа сирень впервые одновременно высадили сразу в пяти населенных пунктах Енисейской Сибири, где находятся предприятия компании - Красноярск, Ачинск, Дивногорск, Саяногорск и поселок Таежный.

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