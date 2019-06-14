«Сиреневый день» в Красноярске: новый сквер на Алексеева и еще 16 сюрпризов для горожан

Уже третий год подряд компания РУСАЛ при поддержке «Комсомольской правды» высаживает в краевом центре сирени приглашая красноярцев присоединиться. На этот раз на призыв высадить 250 сиреневых саженца откликнулись сотни горожан… и праздник получился особенным. Почему? Все расскажем!

За два месяца до праздника

К «Сиреневому дню» мы начинаем готовиться заранее. Первый штаб был в апреле. Металлурги решили рассказать об экологическом проекте новому главе Советского района, именно здесь работает КрАЗ и другие предприятия РУСАЛа, и традиционно проходит бОльшая часть сиреневой акции.

- Хотим большую, красивую, сиреневую аллею... Найдем место?

Дмитрий Дмитриев сразу предлагает адрес:

- Давайте сделаем сквер на Алексеева, 21 - 25. Высадим деревья, цветы, мы подумаем над освещением и лавочками. Жители будут благодарны. И высадить помогут, и на праздник придут. Я попрошу бизнес присоединиться, сквер получится замечательный.

- По рукам?

- Договорились! 7 июня – «Сиреневый день». Начинаем в 8.30!

Сквер на Алексеева

В «Сиреневый день» в будущем сквере с самого утра музыка, много людей. Вместо сцены – «сиреневый грузовичок». Пара минут импровизированного митинга, и за работу!

Фото: Мария ЛЕНЦ

Кто-то возит землю на тачке, мужчины высаживают деревья, девушки успевают и фотографироваться, и поливать саженцы.

Рабочий совет КрАЗа, представители красноярских компаний – участников Национального совета по корпоративному волонтерству, жители улицы Алексеева, подростки из трудовых отрядов, - дело нашлось всем.

– Главное то, что все трудятся вместе – молодежь, старшее поколение, жители, волонтёры, – говорит глава Советского района Дмитрий Дмитриев. – Мы признательны компании РУСАЛ за сотрудничество, благодаря которому появляются новые красивые места, где приятно проводить время. «Сиреневый день» начался с молодых кустов сирени, а продолжился посадками елей и рябин от других организаций, которые последовали доброму примеру и присоединились к экологической акции.

Самым юным ее участникам – три года. Малыши из группы «Волшебники» соседнего детского сада пришли в гости – посмотреть, как создается большой сквер.

- Мы с детьми и родителями ухаживаем за аллеей, цветы высаживаем на большой клумбе, - говорит Елена Мелова, администратор «Сказочного детского сада». – Будем с удовольствием тут гулять.

По сиреневому маршруту

Пока на Алексеева кипит работа, сиреневый грузовичок отправляется в путь. Маршрут – длинный. Больше 100 километров. Наш эко-автомобиль с сиренью очень ждут в самых разных точках Красноярска. Поехали с нами?

Сирень для именинников

Новые высотки на Петра Ломако и Авиаторов в микрорайоне «Преображенский» знают многие красноярцы. Уютные дворы, много молодежи, начинается зеленое благоустройство.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Сюрприз именинникам микрорайона, родившимся в «Сиреневый день», 7 июня, – возможность высадить в день рождения личное дерево.

Как обычно, нашу сирень окружили добровольные помощники: Максим, Денис, Вика и мама Алевтина. Лопатки у малышей хоть и игрушечные, но вместе дело спорится! Обязательно поливаем, и можно прощаться.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Будете ухаживать?

- Обязательно! Спасибо за сирень!

Фото: Мария ЛЕНЦ

«Сиреневая аллея» на Водопьянова

- И мне лопату, и мне.

- А мне ведра, дайте два!

Фото: Мария ЛЕНЦ

Несмотря на будний день, во дворе на Водопьянова, 8а нас встречает «бригада озеленителей» из 20 детей. Все они рвутся в бой, с утра ждали сиреневый грузовичок.

- Спасибо, что приехали!

- Ура, у нас будет сиреневый сад.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Нам небезразлична судьба нашего дома. Хочется, чтобы было красиво, чтобы дети росли в зелени, - говорят жители Галина Комарова и Елена Лещинская.

Полчаса, и сиреневая аллея из 15 кустов готова! Обещаем вернуться следующей весной, когда она зацветет пышно и ярко.

Фото: Мария ЛЕНЦ

#Сиреневыечтения

Тема «Сиреневого дня - 2019» – крепкая семья. Именно поэтому в нашем маршруте есть и родительный дом, и детские сады, и скверы для воскресных прогулок, и библиотеки, куда по выходным можно отправиться за новой книгой. Этой весной с красноярскими библиотеками мы придумали и «сочинили» целую историю под названием «Сиреневые учения»: сотни школьников и воспитанников детских садов читали стихи и прозу о сирени, рисовали картины и мастерили подделки, изучали мифологию этого удивительного деревца.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В «Сиреневый день» библиотекари и юные читатели, взяв ведра и лопаты, вышли на улицу к сиреневому грузовичку:

- Спасибо вам за эту акцию, я уже представляю, какое через год будет волшебство. Откроем окна, впустим ароматы сирени, - благодарит нас Наталья Кирилина, заведующая детской библиотекой им. К. Чуковского на проспекте Металлургов.

Фото: Мария ЛЕНЦ

А мы только рады таким участникам. Напротив библиотеки сквер, а в нем памятник святым Петру и Февронии – покровителям семьи. Мы надеемся, что наша сирень станет еще одним символом любви, этот «сиреневый адрес» войдет в свадебный маршрут, и молодожены обязательно найдут счастливый цветок с пятью лепестками!

Фото: Мария ЛЕНЦ

В центре «Материнства и детства» на улице Коломенской экологическим акциям всегда рады. Мечта сотрудников - цветущий сад, чтобы будущие и мамы с малышами гуляли, наслаждаясь красотой и ароматами. Нашей сирени - почетное место! - - Приезжайте ещё, мы будем ждать, - благодарят доктора, провожая сиреневый грузовичок.

323 разной сирени

В преддверии «Сиреневого дня» в редакции «КП» подвели итоги конкурса рисунков «Волшебная сирень» среди воспитанников красноярских детских садов.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В итоге 323 работы были выставлены на сайте kp.ru, за них активно голосовали красноярцы, и главным призом была посадка сирени. Победителями стали пять детских садов в разных районах Красноярска. Причём у нашего конкурса уже есть верные поклонники. В прошлом году детский сад №320 выиграл конкурс и «получил» сиреневую аллею. Хорошее дело надо продолжать. Снова участвует и снова успех. Такими темпами тут точно будет сиреневый сад.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Наш грузовичок побывал в гостях у всех победителей, и мы можем точно сказать: эти талантливые дети и прекрасные воспитатели будут беречь и растить красоту!

Исторический двор

Следующего, финального адреса изначально в «сиреневом маршруте» не было. Но горожане были очень настойчивы, мы приняли приглашение и не пожалели! В большом дворе на Воронова, 31 - 33 нас встречают и взрослые, и дети, а старожилы даже приготовили экскурс в историю, принесли с собой фотографии двора 80-х годов.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Посмотрите, уже тогда росли эти тополя, их высаживали заводчане, и даже был уличный театр: сцена и скамейки.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Гуляем, крутим головами, как здесь атмосферно, сколько деревьев и цветов! Очевидно, что жители и управляющая компания дружат и созидают сад вместе. Традиции зеленого, дружного двора решено продолжить. Все вместе высаживаем аллею из 15 сиреней. В Зеленой Роще появляется еще один зеленый уголок. Очень уютный, приходите посмотреть!

Фото: Мария ЛЕНЦ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Из истории вопроса

Рассказывает управляющий директор КрАЗа Евгений Курьянов:

В 2016 году РУСАЛ и «Комсомолка» впервые провели «Сиреневый день». Сиреневые аллеи были заложены около ДК Металлургов, в центральном парке, в металлургическом колледже, у часовни Параскевы Пятницы, в «Роевом ручье», родильном доме, в нескольких школах. Тогда мы получили массу положительных откликов от учителей, родителей, местных жителей. Поэтому «Сиреневый день - 2018» прошел в 11 школах Красноярска. Школьные дворы стали еще красивее, а совместный труд, когда сирень высаживали учителя и ученики, выпускники, первоклассники, показал, как общее дело объединяет и дарит радость.

В этом году «Сиреневый день» получился необычный. Не мы предлагали принять участие в акции, а люди сами выходили на РУСАЛ, говоря, почему именно в их дворах и около их домов должна расти сирень. 17 точек, несколько сотен горожан присоединились к «Сиреневому дню», а на Алексеева появилось новое общественное пространство - это здорово. Всего за время проведения акции в городе появилось более 700 кустов сирени.

«Сиреневый день» – еще одна добрая традиция, очень здорово, что в это мероприятие так активно вовлекаются горожане. Каждый из нас может сделать вклад в то, чтобы Красноярск был самым зеленым и комфортным для жизни.

Мы в полном объеме реализуем экологическую программу. Особое внимание уделяем озеленению и не ограничиваемся озеленением в пределах санитарно-защитной зоны КрАЗа. Только этой весной заводчане заложили сосновый лес в Березовском районе, а по программе РУСАЛа по лесовосстановлению в Дзержинском районе высажено 500 тысяч сосен.

ФОТОФАКТ (СТОИТ БЛИЖЕ К НАЧАЛУ)

У карапузов есть сирень!

Уже второй год наша экологическая акция начинается в День защиты детей. У «Сопки» - первые шесть сиреней из 250 высадили красноярские семьи с малышами – победителями городского Фестиваля «Карапузы, на старт!» для участников от 7 месяцев до 3 лет. На груди у чемпионов – первые в жизни медали, папы орудуют лопатами, мамы умиляются. Фотосессия на память и обещания приезжать навещать деревца. «Сиреневый день» – 2019 стартовал!

Подпись к одной из фото

Мы сажали венгерскую сирень, ей 10 лет, и вырастили ее сотрудники питомника «Сибирская усадьба» под руководством Сергея Степанова, праправнука создателя знаменитого сада Крутовского.

Подготовила Майя ЕРШОВА, фото Мария ЛЕНЦ.

РУСАЛ И КП благодарят за поддержку акции:

Национальный совет по корпоративному волонтерству КрАЗа, ЦСП РУСАЛа, KFC, МТС, Leroy Merlin, СибГУ им. Решетнева

Компании «Монолитхолдинг», «Стройбыт», УК Холмсервис и «Триумф», МСК «Сопка».

Детские сады №№ 5, 77, 180, 259, 320 – за участие в конкурсе рисунков «Волшебная сирень»

Детские библиотеки Красноярска: «Жар-птица», им. С. Михалкова, Р. Солнцева, П.Баженова, К.Чуковского – за организацию и проведение серии мероприятий «Сиреневые чтения».