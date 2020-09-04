«Сиреневый день-2020» в Красноярске: в честь Великой Победы и мирного неба

Фото: Мария ЛЕНЦ

В год Великой Победы «Сиреневый день», который организовывают Красноярский алюминиевый завод и «Комсомолка», получился особенным.

Из-за ограничений пандемии экологический праздник было решено сделать дважды. 8 мая волонтеры РУСАЛа высадили сирень во дворах Советского района, где живут ветераны-заводчане: фронтовики и дети войны – узники концлагерей. История получилась добрая и трогательная. Увы, из-за дистанции не удалось обнять героев, но были воспоминания, рассказы до слез, подарки, и сирень во дворе – в честь весны 1945-го.

Подробнее можно прочитать здесь.

Второй «Сиреневый день» – сентябрьский, получился большим, ярким, в компании друзей и под аккомпанемент духового оркестра! Как это было смотрите и читайте в репортаже «Комсомолки».

Фото: Мария ЛЕНЦ

Сиреневый маршрут

“Сиреневый грузовичек”, кстати, многие красноярцы уже знают, что именно в нем возят РУСАЛ и «Комсомолка», вышел на маршрут ранним утром. На каждой точке нас ждут, жители рады.

- Давайте я буду поливать! – предлагает Валентина Михайловна и берет ведро. На наш вопрос о военном детстве отзывается скупым рассказом.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Мы в войну на Брянщине жили, голодно было. Папа ушел на фронт в 1939 году, погиб. Брат тоже воевал, вернулся, но вскоре умер от ран.

Маршрут акции в этом году символический. Если соединить все его точки на карте Советского и Центральных районов, в которых и проходил «Сиреневый день», получится цифра 75. Названия улиц, они тоже о войне и победе: 9 Мая, Березина, Воронова, Мужества.

На улице Мужества, 21 сирень уже есть во дворах, а в «Сиреневый день» появилась аллея на газоне вдоль дома.

- Жители вышли к нам с инициативой, здесь активная управляющая компания, обещают ухаживать. Сегодня вместе с ними мы высаживаем большую, красивую аллею из 30 кустов сирени, - рассказывает Елена Южакова, директор департамента по связям с общественностью и работе с региональными органами власти алюминиевого дивизиона компании РУСАЛ, депутат городского Совета депутатов.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Инициативность жителей, их желание сделать свой двор красивым и зеленым – одно из главных условий для адресатов акции.

Именно такая позиция у жителей дома и управляющей компании на Ястынской, 18. В «Сиреневый день» здесь высажена целая живая изгородь из 35 сиреней.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Большое спасибо организаторам. Очень хорошие саженцы вы нам привезли, - говорит Светлана Мальфанова, руководитель УК «Роща». - Окна одного из ветеранов, которые живут в нашем доме, как раз выходят в эту сторону.

Фото: Мария ЛЕНЦ

О красоте и дружбе

Торжественное открытие «Сиреневого дня» в этом году на улице 9 Мая. Здесь самая большая точка сиреневого маршрута: сразу несколько аллей из 114 сиреней будет высажено возле домов 75, 59, 33, 2 «г».

Вместо сцены – полянка рядом с «сиреневым грузовичком». Пара минут официального старта, и за работу… под аккомпанемент духового оркестра.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Традиционно «Сиреневый день» поддерживает администрация Советского района, его предприятия и лично глава. В прошлом году год РУСАЛ вместе с Советским районом и партнерами разбили сквер на улице Алексеева, в 2018-м сиреневые аллеи появились в 11 школах района.

По словам Дмитрия Дмитриева «Сиреневый день» давно стал днем друзей – когда встречаются старые и появляются новые, а партнерские отношения укрепляются год от года.

- Я хочу, чтобы эта традиция оставалась всегда и красивая сирень радовала красноярцев!

- Мы ежегодно высаживаем деревья в Советском районе, в санитарно-защитной зоне, есть большой проект «Зеленая волна», и наш особенный «Сиреневый день». Сегодня будет высажено 250 кустов сирени, в разных уголках, от Никитина до Солнечного, а всего за четыре года акции город украсили более 1000 кустарников, - уточнил Александр Дроздов, заместитель директора по алюминиевому бизнесу компании РУСАЛ, депутат городского Совета депутатов.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Трудовая бригада на 9 Мая – большая, дружная: молодежный совет РУСАЛа, ТСЖ «Луч», УК «Радий», «Опора России», Mercedes-Benz - «Орион». Высадить семейную сирень пришли родители и дети из объединения «Солнце в наших сердцах». У малышей – своя работа, самая ответственная, финальная – повязать сиреневую ленточку на кустах «новенькой» аллеи.

- Спасибо за приглашение на «Сиреневый день». Высаживать деревья – это красиво и полезно. А еще это память на долгие годы. Будем вспоминать, навещать наши деревья, - благодарит Оксана Жилякова, руководитель общественной организации родителей, воспитывающих детей с синдромом дауна и другими наследственными заболеваниями, «Солнце в наших сердцах».

Фото: Мария ЛЕНЦ

Про красоту – в точку. Прохожие услышав музыку, останавливались, кто-то брался за лопату, помогал, кто-то снимал видео, но все были единодушны:

- Красиво здесь будет!

В честь всех героев

Школа №152 в акции участвует второй раз. Заслуженно. Здесь ухаживают за аллеями, а наш приезд – повод поговорить о важных вещах. Об экологии, о красоте в родном городе, или о сохранении памяти, как в этот раз.

В школе есть музей боевой славы «Гвардейский» – большая, яркая, история 17-й Гвардейской стрелковой дивизии, сформированной в Красноярске. В апреле 45-го дивизия взяла неприступный Кенигсберг, но война закончилась для нее только в сентябре. За тот последний бой с японцами у станции Дебоссы дивизии было присвоено почетное наименование «Хинганская». В ее честь назван Гвардейский парк, а школа носит имя первого командира дивизии генерал-майора Александра Березина.

- Все артефакты музея привезены с полей сражений, - рассказывает Светлана Николаева, учитель истории и бессменный руководитель поискового отряда «Енисей-Л».

Фото: Мария ЛЕНЦ

Ребята отряда сегодня и участвуют в «Сиреневом дне», посвященном юбилею Победы. Уже много лет отряд ездит на Вахту памяти в Старорусский район Новгородской области. Там, в страшных боях, воевали сибиряки из нескольких дивизий.

- Я был на «Вахте памяти» уже два раза, - рассказывает поисковик Адам Коновалов. - Самая большая радость для нас – найти солдатский медальон, чтобы он был заполненный, и его можно было прочитать.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Под Старой Руссой, куда ездят красноярские школьники, был тяжело ранен и Григорий Дроздов - дед Александра Дроздова.

- Целый год он лечился в госпитале. А после выздоровления снова воевал, демобилизовался только в 1946 году.

Война затронула каждую семью. И сегодня, спустя 75 лет, память живет в наших сердцах. Именно это и хотели подчеркнуть организаторы, придумывая маршрут «Сиреневого дня».

Вместе сможем больше

Финальные точки сиреневого маршрута – большой двор на улице Воронова 11-13 и строящийся парк Солнечного, в благоустройстве которого участвуют и жители, создав общественный совет микрорайона.

Двор на Воронова в «Зеленой Роще», где живут семьи металлургов, Красноярский алюминиевый завод опекает не первый год. Новогодний подарок жителям – игровой городок с большой ракетой, летний - современное безопасное покрытие на детской площадке.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Поэтому, когда на «Сиреневый день» к жителям приехал Александр Дроздов, успели все: и планерку провести по дальнейшему благоустройству, и победную сирень высадить.

Ту самую, душистую и яркую, которую мы видим на кадрах кинохроники в руках у девушек, встречающих победителей в счастливом мае 1945-го.

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