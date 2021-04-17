Более 300 детских рисунков прислали на конкурс «Сиреневый день» в Красноярске

Рисунок Возминой Ольги Фото: личный архив

Работы на творческий конкурс «Сиреневый день» от воспитанников детских садов Красноярска принимаются по 18 апреля. Сейчас на странице конкурса настоящая выставка рисунков, где главная героиня - сирень! Она синяя, белая, фиолетовая, на полянке, в руках прелестной незнакомки, в красивой вазе.

Рисунок Богдана Андрюхина Фото: личный архив

Напомним, конкурс «Сиреневый день» - это первая часть большого проекта Красноярского алюминиевого завода компании РУСАЛ «Сиреневый день», который проводится при поддержке медиахолдинга «Комсомольская правда». Итог этого пятилетнего сотрудничества - более 1000 кустов сирени, посаженных в разных уголках нашего города, а еще десятки тематических встреч и всевозможных акций.

В этом году планируется высадить еще 250 кустов сирени, из них 25 – в детских садах, победивших в конкурсе рисунков.

Голосование за работы наших юных художников стартует 19 апреля в 14.00!

Победителями станут 5 детских садов или центров, набравших наибольшее количество голосов по сумме всех выставленных работ. И здесь уже многое будет зависеть от группы поддержки каждого участника. Чем больше болельщиков, тем выше шансы на победу.

Итоги подведем 30 апреля.

Рисунок Тимофея Осина Фото: личный архив

Приз для победителей – саженцы сирени, от 1 до 5 кустов (количество определяет детский сад), и дипломы ребятам, рисунки которых принесут победу своему детскому саду.

Победителям в преддверии награждения необходимо будет подготовить необходимое количество лунок на территории своего детского сада для саженцев сирени (напоминаем, от 1 до 5 штук), обеспечить полив и последующий уход.

Вручение пройдет с 10 по 20 мая 2021 года. Ребята и педагоги, направившие их работы, смогут скачать дипломы участников на сайте kp.ru не позднее 5 мая.

КСТАТИ

Один детский сад из числа победителей будет включен в торжественный маршрут «Сиреневого дня», который запланирован на 14 мая 2021 года.

Более подробно прочитать про условия конкурса, посмотреть положение и подать заявку на участие можно по этой ссылке.