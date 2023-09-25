Оправдательный приговор отменен: в Красноярске суд вновь рассмотрит дело чиновника о гибели четверых человек после нападения собак

Проблема бродячих собак очень остро стоит в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске вновь возобновили судебный процесс по первому в России делу о гибели четырех человек после нападения собак. Казалось бы, экс-руководителя Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Красноярска Евгения Петрюка признали невиновным – ему вменяли статью «халатнось, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц» - дело можно считать закрытым. Но прокуратура не согласилась с оправдательным приговором и продолжила бороться. Как итог – решение суда признано незаконным, дело отправится на новое рассмотрение.

Напомним, что по мнению следствия и обвинения, именно действия Евгения Петрюка, который должен был организовывать и контролировать отлов бродячих собак, привели к тому, что стаи бродяжек напали и растерзали за 5 месяцев 6-х человек. Четверо погибли, еще двое выжили, но получили серьезные травмы.

В августе 2022 года Октябрьский суд Красноярска оправдал бывшего руководителя Управления дорог, в феврале 2023 года краевой суд признал приговор законным. Но обвинение не сдалось и в сентябре 2023 дело ушло на новое рассмотрение.

Более подробнее об уголовном деле и случаях гибели людей можно прочитать здесь.

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