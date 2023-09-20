«Мало кто верил, что он хоть сколько-нибудь проживет»: в Московском зоопарке умер спасенный на севере Красноярского края медведь Диксон

В московском зоопарке скончался белый медведь Диксон, которого привезли в столицу год назад из Красноярского края. Хищника нашли на севере с огнестрельными ранами, из-за которых Диксону парализовало задние лапы. Несмотря на уход ветеринаров, медведь скончался сегодня во сне.

История со спасением белого медведя началась почти ровно год назад, в сентябре 2022 года. Тогда жители северного поселка Диксон нашли животное вблизи жилых домов: какие-то браконьеры подстрелили медведя и бросили его умирать. По словам местных, раненый медведь находился возле домов около двух недель. Животное хромало и питалось мусором, но к людям подходить опасалось.

Жители сразу оповестили экстренные службы, к проблеме подключились региональные власти, министерство экологии. На место приехали ветеринары, усыпили мишку и отправили его в Норильск. Животное было практически обессилено и никак не могло сопротивляться. Поначалу специалисты решили, что зверь - это самка, но позже оказалось, что речь идет все же о медведе.

Ветеринары нашли многочисленные следы от пуль, а задние лапы медведя оказались порезаны. Животному парализовало нижнюю часть тела, и в целом, хищник был сильно обезвожен. Эксперты сделали вывод, что животному около двух лет, и для белого медведя он весил совсем немного – около 60 килограммов.

Ветеринары оказали медведю первую помощь и стали готовить его к перевозке в Москву, где ему могли оказать квалифицированную помощь. Специалистам удалось немного стабилизировать состояние мишки, но их прогнозы все равно были неутешительными. Шансы медведя на выживание были один к тысяче.

Силами Минэкологии, Росприроднадзора, Охотнадзора, «Норникеля», ветеринаров «Московского зоопарка» была организована полноценная спасательная операция. На счету была буквально каждая минута, а вылететь с севера края рейс мог бы только при благоприятной погоде – задержки вылетов на часы и дни из-за шквального ветра в Норильске являются обычным делом. Но тут медведю повезло – ясная погода наступила достаточно быстро, зверя посадили в специально изготовленную клетку, и пассажирский самолет с хищником на борту вылетел в Москву.

Столичные ветеринары отметили, что у медведя есть шансы на выживание, но дали неутешительный прогноз – едва ли хищник когда-то сможет ходить. Помимо множественных ранений от картечи и повреждений ребер у мишки обнаружили перелом позвоночника, контузию спинного мозга и миелопатию. Ему парализовало задние лапы, и зверь мог лишь ползать с помощью передних. Тогда же ему дали кличку Диксон.

Несмотря на тяжелый диагноз, в зоопарке ветеринары сделали все возможное для реабилитации Диксона. В своей клетке с ним занимались физиотерапией, он плавал и играл, в его состоянии даже наметился прогресс – мишка стал активнее двигаться и возможно, шел на поправку. Однако сегодня из московского зоопарка пришли тяжелые новости. Некоторое время назад зверю стало хуже.

– Нам трудно принять случившееся и трудно сообщить об этом вам, всем тем, кто на протяжении года следил за жизнью нашего милого медведя, переживал и надеялся на его выздоровление. Чтобы стабилизировать состояние медведя, к его основной терапии были добавлены нестероидные противовоспалительные препараты. Через день Диксону стало лучше, но вскоре его состояние снова ухудшилось. Диксон умер от острой сердечно-легочной недостаточности — во сне, – рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

Специалисты рассказали, что в последнее время у Диксона появилась одышка, он стал мало есть и реже выходить в уличный вольер. Болезнь усугубилась из-за прогрессии поражений спинного мозга, и вторичной инфекции мочевыводящих и дыхательных путей.

– Многие помнят, в каком ужасном состоянии прибыл к нам Диксон. Мало кто верил, что он хоть сколько-нибудь проживет. Но мы решили сделать все возможное, чтобы его вылечить. Нам помогали многие ветврачи, нейрохирурги и специалисты по реабилитации. Мы переоборудовали для него вольер, построили бассейн для реабилитации в воде. Ежедневно занимались с ним на тренингах и спустя время стали замечать постепенное возвращение чувствительности и двигательной активности его задних лап. У нас были большие надежды, но, к сожалению, они не успели сбыться.

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