Раненую медведицу на севере Красноярского края подстрелили браконьеры. Ветеринары делают все возможное

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Стали известны подробности об эвакуации раненой медведицы из Диксона в Норильск. Животное на днях обнаружили местные жители: медведь лежал раненый и практически обессиленный неподалеку от жилых домов. На место вылетели специалисты – они усыпили мишку и отправили на обследование в Норильск.

Как рассказала гендиректор «Московского зоопарка» Светлана Акулова, выводы оказались неутешительными: судя по всему, в молодую медведицу стреляли браконьеры. У нее нашли следы от пуль, а задние лапы оказались порезаны. Животному парализовало нижнюю часть тела, также медведица сильно обезвожена.

Эксперты отметили, что ей, вероятно, около трех лет. 60-килограммовой медведице оказали первую помощь и сейчас пытаются спасти, но надежды на спасение мало: ветеринары отмечают, что шансы медведицы на выживание – один на тысячу.

Несмотря на это, специалисты готовятся к перевозке медведицы в Москву – для этого уже все готово. Всю операцию курирует Росприроднадзор, а на месте мишку готовятся встречать ветеринары «Московского зоопарка». Также в спасении участвуют природоохранная прокуратура, Охотнадзор и «Норникель».

– Сейчас специалисты готовят клетку для транспортировки животного. Надеемся, что все пройдет успешно и, конечно, верим в лучшее. Ждем медведицу в Москве, – добавила Акулова.

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