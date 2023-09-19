В Красноярском крае участили встречи медведя и человека Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае участились встречи медведя и человека. 18 сентября хищник напал на сборщика орехов в Ермаковском районе. Следы косолапого в тот же день заметили и рядом с краевой столицей. Рассказываем, что делать при встрече с медведем-шатуном в Красноярском крае 2023.

Где медведи нападали на людей в Красноярском крае 2023

Один из таких случаев произошел 18 сентября рядом с селом Нижнеусинское. Это Ермаковский район.

Группа из пятнадцати человек собирала в тайге орехи. Днем один из мужчин отошел от лагеря, чтобы позвонить. Он забрался на возвышенность, где лучше ловит связь, но в итоге встретился там с хищником.

Медведь напал на мужчину и начал его рвать. На сильные крики прибежали остальные сборщики. Они отогнали косолапого от своего товарища и сразу вызвали спасателей. Вертолет примерно час летел до места. Еще труднее было его посадить в непроходимом лесу. Вертолет в итоге приземлился на таежной поляне.

Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Пострадавшего мужчину доставили в Абакан. Какие травмы он получил – пока не сообщается. Судя по видео, мужчина сильно окровавлен и изодран. За его жизнь сейчас борются врачи.

Нападал медведь и на грибников в Курагинском районе. Это произошло в середине августа рядом с селом Имисское. Жизнь мужчинам спасло ружье, которое один из них прихватил с собой в лес.

Несмотря на оружие, косолапый успел повредить одному из грибников таз, второму – голову и руку. После чего, медведя застрелили.

Где находили медвежьи следы в Красноярском крае 2023

Таких случаев за последний месяц много. И не надо думать, что косолапые живут только в глухой тайге на севере или юге края. Следы хищников находили даже в черте Красноярска, в экопарке «Гремячая грива».

В августе людей там пришлось даже эвакуировать с видовки. Хищника замечали несколько раз в районе Серебряного лога. К счастью, на людей он не нападал. Наоборот, пытался спрятаться.

Находили медвежьи следы и в еще одном популярном месте отдыха. На Манской петле. Кадрами поделился фотограф Дмитрий Ширнин. Он рассказал, что увидев следы, сразу побежал догонять группу, которая ушла вперед.

Фото: Дмитрий Ширнин

Разгулялись косолапые и на севере края. Так, в начале сентября хищники перепугали вахтовиков в Дудинке. В лагерь рабочих пришла медведица и двое медвежат. Агрессивно себя звери не вели, но мужчины забились в вагончик, чтобы избежать встречи.

О встрече с медведем рассказала и фотограф Ольга Александрова. Она показала, как косолапый похозяйничал в небольшом домике на Таймыре. Мишка съел все запасы крупы и сахара, а напоследок – оставил след на зеркале.

Что делать при встрече с медведем в Красноярском крае 2023

Советы на этот случай дали в региональном управлении МЧС. Главное, не пытайтесь убежать от медведя. Хищник спокойно может разогнаться до 40 километров в час. Спрятаться от него на дереве или уйти по воде – тоже не выйдет.

Если вы увидели косолапого в лесу, то сохраняйте спокойствие. Медведь мог и вас не заметить. В таком случае максимально тихо постарайтесь уйти.

Если контакта избежать не удалось и медведь движется прямо на вас, постарайтесь создать шум. Погремите посудой, покричите, но ничего не бросайте в хищника. Это может его спровоцировать.

Важно не показывать медведю, что вы боитесь. Но изображать животный рык точно не стоит. Это также может разозлить медведя.

Более подробно о том, что может защитить при встрече с медведем, мы рассказывали здесь.

Как вести себя при встрече с медведем-шатуном можно почитать по этой ссылке. Если кратко, голодного и злого косолапого зимой может отпугнуть только сильный шум.

Когда медведи ложатся в спячку в Красноярском крае 2023

Это напрямую связано с погодой. В спячку косолапые впадают, когда на улице стабильный минус и лежит снег. Поэтому начало спячки может растянуться от конца октября до начала декабря. До этого времени хищники просто бродят по своей территории и усиленно наедаются.