Товарищи прибежали на крики: спасатели рассказали, как житель Красноярского края пережил стычку с медведем

Фото и видео: МЧС

В МЧС поделились подробностями чудесного спасения мужчины, которого едва не убил медведь. Животное напало на сборщика орехов сегодня днем в Ермаковском районе и тяжело ранил. «КП-Красноярск» уже писала, что пострадавшего спасли его товарищи по лагерю, теперь же спасатели рассказали, как все произошло.

По словам сотрудников, мужчине 42 года, он пошел заготавливать кедровый орех в группе из 15 человек. Сборщики разбили лагерь примерно в 23 километрах от ближайшего населенного пункта – Нижнеусинского.

Мужчина отошел от лагеря, потому что там плохо ловила связь, а ему требовалось позвонить. Он в одиночку поднялся на возвышенность неподалеку, и там нос к носу столкнулся с хищником. Медведь начал рвать мужчину, и на его истошные крики прибежали остальные члены лагеря, которые смогли группой отогнать медведя.

Пострадавшего кое-как перетащили в лагерную палатку и вызвали спасателей. Единственным способом быстро добраться до сборщиков был вертолет, однако даже так сотрудникам МЧС пришлось около часа лететь в такую глушь. Вертолет же пришлось сажать буквально на ближайшую таежную поляну.

Пострадавшего подняли на борт и в тяжелом состоянии доставили в больницу Абакана. Характер ран не раскрывается, однако даже по заблюренным видео заметно, насколько пострадавший изодран и окровавлен. Сейчас за его жизнь борются врачи.

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Спасатели доставили пострадавшего от нападения медведя мужчину в больницу. ЧП произошло сегодня днем в Ермаковском районе Красноярского края: животное набросилось на сборщика орехов и серьезно ранило его. После этого его вытащили из леса сотрудники МЧС, которые погрузили раненого мужчину в вертолет.

В Красноярском крае медведь напал на сборщика орехов (подробнее)

18 сентября в Ермаковском районе Красноярского края медведь напал на местного жителя. Об этом сообщает МЧС. Зверь набросился на мужчину в районе реки Малый Тепсель. Известно, что пострадавших собирал там орехи. Он получил травмы. Был ли мужчина один или с кем-то – пока неизвестно.