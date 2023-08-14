Медведь бросился на вооруженных грибников в Красноярском крае

Фото: "Взгляд Инфо"

В Курагинском районе трое мужчин едва не стали жертвами медведя. Они столкнулись с хищником, когда, по их словам, пошли в лес за грибами. Стычка произошла в тайге близ села Имисское.

Как сообщает «Взгляд Инфо», у мужчин было при себе ружье, которое они пустили в ход. Животное ранило двух человек, но его в итоге удалось застрелить. У одного мужчины оказался поврежден таз, у второго голова и рука. Раненых отправили в Курагинскую больницу.

В полиции рассказали, что пострадавшие отрицают факт охоты. По словам мужчин, они пошли на сбор грибов, а ружье прихватили с собой на всякий случай. Так ли это, покажет проверка, но в любом случае оружие спасло трем грибникам их жизни.