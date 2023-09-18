Под Красноярском заметили свежие следы медведя

Фото: Дмитрий Ширнин

Свежие следы медведя заметили под Красноярском. Снимки опубликовал фотограф Дмитрий Ширнин. Он рассказал, что на следы наткнулся в районе видовки на Манской петле.

Увидев их, мужчина пошел догонять людей, которые ушли вперед. Он хотел предупредить их, чтобы возвращались назад. По словам фотографа, в этот момент вся группа услышала подозрительный скрип дерева и шуршание в кустах.

Списать это можно на многое, но в моменте фотограф подумал, что косолапый рядом и чешется об ствол дерева.