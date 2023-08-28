«Плюс-минус как взрослый алабай»: красноярцы рассказали о встрече с медведем прямо в городе

В "Гремячей гриве" Красноярска замечен медведь и кабаны. Фото: Сергей ДОНЕЦ.

Столкнуться с медведем, да еще и в черте города, такого не ожидал никто. Все случилось в районе экопарка «Гремячая грива». Как оказалось, посетители заметили там сразу двух хищников – не только медведя, но и кабана. Подробности - в материале «Комсомольской правды – Красноярск».

Напомним, на днях в официальной группе экопарка появилось предупреждение: между Серебряным логом и Академией биатлона вышел медведь. Об этом очевидцы сообщили администрации «Гремячей гривы». Сразу же вышло оповещение: от походов за оврагом рекомендуем отказаться!

До зверя метров 20

Что же произошло? Вот как описал встречу с хозяином тайги один из туристов Даниил Леонович (именно ему довелось столкнуться с медведем). По словам гостя экопарка, для него все стало полной неожиданностью. Еще бы: хищник так близко к городу! Это произошло неподалеку от второй видовки, метрах в 250-300 от нее, вспоминает мужчина. У него дача рядом с парком, вот и решили прогуляться.

А там есть низина, где растут папоротники, причем в рост человека (такие места медведи обожают). Турист признается, они тоже сунулись туда, по недомыслию. (Ну, кто бы мог предположить, что здесь, рядом с людными тропами, пасется косолапый?!) И вдруг – медведь. Все обомлели. Между ними и зверем было метров 20-30.

Однако людям повезло. Медведь оказался мирным. Почуяв туристов, нападать на них не стал. Обошел боком и убежал. Перепуганные, они тут же двинули в другую сторону, по тропе. Заодно позвонили в МЧС: тут медведь! Почти сразу приехала полиция. Всех людей с видовки (те тоже были в шоке) забрали и спустили вниз на УАЗике.

… Понятно, никаких фальшфейеров и свистков никто с собой не брал. Это же не поход – прогулка! Кстати, в тот же день медведя видели и в другом месте.

- Это было в шесть вечера, в районе второй видовки, где лыжня ГТО, - поделился еще один очевидец. – Медведь перебегал дорогу в сторону четвертой видовки. Был размером со взрослого алабая.

Ход у зверя – до 50 км в сутки

А в июне след хищника был обнаружен на пятой видовке тропы ГТО. Поэтому посетителям наказали: пока этих мест (а также четвертую видовку и долину Собакиной реки) желательно избегать.

А вот такой след хищника сняли в экопарке два года назад. Фото: Дмитрий РЕЗВОВ.

Можно предположить, что это тот самый молодой медведь, которого заметили в экопарке летом 2021-го. Тогда специалисты прокомментировали, след принадлежит медведю, которому примерно два года. Где он находится, сказать сложно. Ход у хищника – до 50 километров в сутки.

В администрации парка отмечают: нужно понимать, «Грива» делится на две части: благоустроенная (где есть освещение, визит-центры, деревянные тротуары) и туристическая(там только маркированные тропы). В первой можно гулять без опаски. А вторую лучше посещать большой компанией и с фальшфейерами.

К слову, горожане часто недооценивают риски.

- А мы недавно ночевали без палаток, в спальниках, на второй видовке, - пишет в соцсетях красноярка Людмила К. – Рассветы-закаты…

Меж тем опасность встретить хищника даже в парке, в черте города, вполне реальна. Это нужно иметь в виду.

Осторожно, кабаны у «Гремячей гривы»

И еще один важный момент: на территорию «Гремячей гривы» заходят не только медведи.

- А как кабаны гуляют! – сообщила с соцсетях жительница Красноярска Анастасия Донец. – Месяц назад я лично снимала их возле Серебряниковского пруда. Я там часто катаюсь на велосипеде, муж занимается бегом.

И тут – кабаны. Судя по видео, лесные обитатели не обратили внимания на человека. Хотя на самом деле они могут быть довольно агрессивными. Были случаи (не в нашем крае), когда я ярости кабаны загоняли человека на дерево. Но не успокаивались – старались подрыть корни, чтобы «достать» жертву.

Так или иначе в лесах и парках (пусть это даже окраины Красноярск) тоже надо быть осторожными, не пренебрегать рисками.