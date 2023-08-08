Красноярская прокуратура запустила процедуру принудительного сноса кафе «Кантри»

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Красноярская прокуратура направила исполнительный лист о принудительном сносе кафе «Кантри» в службу судебных приставов. Об этом сообщают социальные сети ведомства.

Скандальное здание в центре города было признано самовольной постройкой, на владельца объекта была возложена обязанность снести его до 8 августа 2023 года (то есть срок истекает уже сегодня).

20 июня депутат Илья Зайцев заявил, что городская администрация сама готова снести «Кантри».

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Напомним, что после нескольких судов и апелляций, длившихся более двух лет, решение Красноярского краевого суда было оставлено в силе. Но в последние дни июля владелица предъявляет результаты некой экспертизы, что здание построено правильно и нарушений никаких нет. А потому потребовала признать за ней право собственности. (подробнее)

Снос кафе «Кантри» в Красноярске неизбежен или можно откладывать его до бесконечности

18 июля стало известно, что требования прокуратуры к ИП Грималюк О.Р. повторно удовлетворены апелляционным определением судебной коллегии Красноярского краевого суда. Судебный акт оставлен без изменения. (подробнее)