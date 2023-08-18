Секту закрыли, но они ехали на молебен: в Курагинском районе по вине пьяного водителя автобуса пострадали семь виссарионовцев

В Красноярском крае в ДТП с автобусом пострадали семь женщин. Фото: МВД

В Курагинском районе сегодня, 18 августа, около 8 часов утра, произошла авария с участием пассажирского автобуса. Пострадали семь человек, которым понадобилась серьезная медицинская помощь – всех доставили в районную больницу с различными травмами.

Сам по себе случай вопиющий, тем более что установлено – водитель автобуса оказался пьяный. В «дым», в «стельку», «никакущий» - называйте, как хотите. Экспертиза показала 0,99 промилле. В таком состоянии даже близко к технике подходить нельзя, а он – сел за руль и повез людей. В районе поселка Жаровск не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

Силу удара и состояние дороги можно увидеть из фотографии, которую опубликовали полицейские. Они работают на месте ДТП, устанавливая все обстоятельства. Прокуратура добавила, что проверит и предприятие-перевозчика, почему допустили на маршрут такого водителя. Однозначно, что будет заведено уголовное дело.

Обращают на себя внимание другие обстоятельства. Оказывается, пассажирами злополучного автобуса были члены общины Виссариона, которые направлялись их Черемшанки в «Город Солнца», который находится как раз за Жаровском. Ехали на торжественный молебен в связи с общинным праздником.

Однако Церковь последнего завета – так называется созданная Виссарионом (бывший милиционер, который назвал себя мессией) община – ликвидирована после долгого судебного процесса с кассациями и апелляциями. Краевой суд вынес решение еще в ноябре 2022 года, 16 августа 2023 года Восьмой кассационный суд в городе Кемерово оставил этот вердикт без изменений. Таким образом, организация должна быть вычеркнута из реестра юридических лиц и переходит в статус секты, действия которой противоречат закону.

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