Решением Красноярского краевого суда «Церковь последнего завета» ликвидируют Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

«Церковь последнего завета» будет ликвидирована. Такое решение вынес ранее Красноярский краевой суд еще в октябре 2022 года. Однако за этим последовала апелляция со стороны защиты в Пятом апелляционном суду в Новосибирске – безрезультатно. А теперь и Восьмой кассационный суд в городе Кемерово оставил этот вердикт без изменений. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили к краевой прокуратуре.

Религиозное движение было основано и зарегистрировано в 90 годы прошлого века Сергеем Торопом из Минусинска, который назвал себя новым мессией Виссарионов. Обустроился в таежной глуши Курагинского района, собрал адептов со всей страны. «Община Виссариона» - она же «Город Солнца» существовали более двух десятков лет.

Пока в сентябре 2020 года туда не нагрянули силовики на вертолетах. Виссариона – Торопа вместе с двумя его соратниками забрали и увезли в Новосибирск, уголовное дело за «создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам» расследовали там. Параллельно по иску прокурора края был заявлен иск о ликвидации самой общины как религиозной организации.

- Прокуратура края провела проверку Курагинской местной религиозной организации «Церковь Последнего Завета» и выявила множество нарушений. Доктрины, которые проповедовались движением, ограничивали права адептов на жизнь, свободу, неприкосновенность, защиту семьи и собственность. Организация запрещала привычные для каждого вещи: проявлять собственные мысли, желания и потребности. У жителей общины вызывали чувство вины, их запугивали и угрожали общественным порицанием, изгнанием из религиозного течения. Всё это вредило психическому здоровью попавших под влияние приверженцев, - рассказали в прокуратуре края.

Прокуратура добилась защиты прав граждан. В октябре 2022 г. Красноярский краевой суд удовлетворил требования прокуратуры и постановил ликвидировать организацию с исключением ее из реестра. В феврале этого года оставил решение без изменения. Сегодня определение огласила кассационная инстанция, доводы жалоб были полностью оставлены без удовлетворения.

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