В Красноярском крае в ДТП с участием автобуса пострадали семь человек

Фото: ИВАНОВА Диана

18 августа на трассе Курагино-Черемшанка крае произошло ДТП с участием автобуса. В нем пострадали семь человек. Об этом сообщили в МВД по Красноярскому краю.

Предварительно, в аварии пострадало 7 человек. На месте работает следственно-оперативная группа. Известно, что автобус двигался по маршруту Жаровск-Курагино.

Обновлено (12:59): ДТП произошло в 8 утра. Пассажиры следовали из села Черемшанка. В районе села Жаровск автобус съехал в кювет и врезался в дерево.

7 пассажиров (все взрослые женщины) доставлены в больницу. Со слов свидетелей, водитель был пьян. Он будет освидетельствован.