Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 августа 2023 5:48

В Красноярском крае в ДТП с участием автобуса пострадали семь человек

На автомобильной дороге Курагино-Черемшанка произошло ДТП с участием автобуса
Вячеслав КУИМОВ

Фото: ИВАНОВА Диана

18 августа на трассе Курагино-Черемшанка крае произошло ДТП с участием автобуса. В нем пострадали семь человек. Об этом сообщили в МВД по Красноярскому краю.

Предварительно, в аварии пострадало 7 человек. На месте работает следственно-оперативная группа. Известно, что автобус двигался по маршруту Жаровск-Курагино.

Обновлено (12:59): ДТП произошло в 8 утра. Пассажиры следовали из села Черемшанка. В районе села Жаровск автобус съехал в кювет и врезался в дерево.

7 пассажиров (все взрослые женщины) доставлены в больницу. Со слов свидетелей, водитель был пьян. Он будет освидетельствован.