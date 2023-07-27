Фото: trk7.ru

27 июля в Дивногорске Красноярского края состоялось прощание с трагически погибшей 16-летней девушкой. Церемония проходила в ДК «Энергетик» в 12 часов.

Прощание накануне в соцсетях анонсировали родители девушки. Огромное число дивногорцев написали слова сочувствия, и пообещали поддержать семью. И действительно, проститься со школьницей пришли сотни человек: журналисты, друзья, близкие и сочувствующие горю семьи. Люди приходили с цветами, выражая соболезнования родным погибшей. Длилась церемония около часа.

Фото: trk7.ru

Напомним, что 22 июля многократно судимый Иван Папенко, спустя восемь дней после очередной отсидки, убил 16-летнюю девочку. Он затащил ее в лесополосу, недалеко от дороги. Изверг ограбил школьницу, надругался над ней, а затем убил. Задержали его 25 июля, а спустя двое суток, отправили в СИЗО на 2 месяца. Ему грозит пожизненный срок.

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