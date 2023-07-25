Иван Попенко. Фото: скриншот из видео СК

Полицейские задержали 34-летнего подозреваемого в убийстве 16-летней Яны в Дивногорске Красноярского края. Изверг провел на свободе после обнаружения тела девушки не больше суток. На кадрах с допроса, он во всем признается. Рассказываем, что известно о подозреваемом в жестоком убийстве школьницы.

Известно, что мужчину зовут Иван Попенко. Сам он из Шарыповского района, но жил в Дивногорске. Впервые серьезные проблемы с законом у Ивана возникли в 2007 году, ему едва исполнилось 18 лет. Тогда Попенко получил лет 6 лет и 10 месяцев колонии за убийство. Отбыв свой срок в 2014 году, молодой человек и не думал начинать новую жизнь.

Как сообщают в прокуратуре Красноярского края, Попенко уже через 10 дней после освобождения совершил новое преступление – изнасиловал девушку. Снова попался, снова суд, снова срок. И, как и в прошлый раз, продержаться без преступлений у него получилось чуть больше недели. Попенко вышел из тюрьмы 14 июля, а 22-го убил 16-летнюю девушку – дочь полицейского.

Место убийства и погибшая девушка Фото: Антон НИКИТИН

Школьница просто шла на встречу с подружкой, до места ей оставалось метров 400-500, не больше. На узкой тропе к виадуку, проход через который ведет к набережной Енисея, ее и поймал Попенко. Как рассказала «КП-Красноярск» волонтер Екатерина Павлова, нашли тело спустя сутки в овраге, метрах в 25-30 от дороги – без одежды. Изверг безжалостно перерезал своей жертве горло и просто ушел.

У места убийства дежурит полиция, там идут следственные действия Фото: Антон НИКИТИН

Зато на видео с первого допроса Попенко выглядел менее грозно. Пряча глаза от камеры, запыхаясь, он неуверенно проговаривал: «Задержан за убийство девушки, был один». Свою вину он полностью признал. По кадрам видно, что Попенко не ожидал скорого задержания, встретив силовиков в футболке с изображением наркотиков.

Сейчас следователи выуживают у Попенко всю информацию. Скоро ему изберут меру пресечения.

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