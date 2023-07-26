«Не уверен, что еще раз не совершу…»: подозреваемый в жестокой расправе над 16-летней девушкой сам попросился в СИЗО

Подозреваемого в убийстве дивногорской девушки арестовали на два месяца Фото: Мария ЛЕНЦ

В суде Центрального района города Красноярска избрали меру пресечения подозреваемому в жестоком убийстве 16-летней жительницы Дивногорска – два месяца, на период следствия он будет находиться в следственном изоляторе. Судья согласился с мнением следствия и прокуратуры: закрыть за решеткой, запереть, чтобы не сбежал от предстоящего наказания. И главное – чтобы не смог больше навредить никому.

Ивану Папенко адвокат задал вопрос:

- Вы желаете находиться на свободе?

Ответ был шокирующий, но честный:

- Нет. Не факт, что еще раз не совершу.

Ивану Папенко всего 34 года. И за это время уже совершил три тяжких преступления. Первый раз в 2007 году, когда ему едва исполнилось 18, совершил убийство и отсидел 6 лет 10 месяцев в колонии. Вышел в 2014 году, пробыл на свободе всего 10 дней – и изнасиловал. Сейчас все повторилось: 10 дней как освободился – и совершил новое чудовищное преступление. Встретил в Дивногорске на виадуке совсем молоденькую девушку, напал на нее, сначала ограбил – вырвал сумку и телефон, затем надругался над ней в извращенной форме. И чтобы скрыть это, перерезал ей горло кухонным ножом.

Иван Папенко старательно прячет лицо Фото: Мария ЛЕНЦ

Его нашли в течение нескольких часов, как только стали известны результате экспертизы – биологические следы, найденные на теле девушки, они совпадали по базе с подозреваемым.

В зале суда, находясь в клетке, он прятал лицо, опускал голову. На вопросы журналистов не отвечал. Какие грехи за его душой? Все это предстоит выяснить следователям.

На совести 34-летнего подозреваемого уже три тяжких преступления Фото: Мария ЛЕНЦ

На свободе больше десяти дней не смог продержаться Фото: Мария ЛЕНЦ

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