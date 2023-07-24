Зарезали и бросили в лесу: в Дивногорске нашли тело пропавшей 16-летней школьницы

Фото: СК / 112 Красноярск

В Дивногорске минувшим вечером обнаружили тело пропавшей 16-летней девушки. Школьница по имени Полина в выходной день отправилась на набережную встретиться с подругой, а спустя два дня ее нашли убитой в лесополосе. Пока следователи разбираются в произошедшем, дивногорцы уже строят теории о маньяке, который терроризирует город.

Ничего не предвещало беды

Полина вышла из дома 22 июля, в субботу, около четырех часов дня. Она собиралась погулять с подругой, а с родителями условилась вернуться домой до 22:00. По дороге к набережной, где планировали встретиться девушки, у Полины разрядился телефон, о чем она успела написать подруге.

Фото: СК

В итоге на набережной девушка так и не появилась – ее подруга прождала впустую и ушла домой. Также не объявилась Полина и вечером, как договаривалась с родителями. Тогда родные школьницы забили тревогу, обратились в полицию и к волонтерам.

На поиски быстро вышли местные правоохранители, а волонтеры разместили ориентировку и начали прочесывать город и окрестности. Одна из таких групп вечером 24 июля и обнаружила пропавшую – тело девушки нашли в лесополосе совсем недалеко от жилых домов.

Все указывает на убийство

Когда на место подоспели следователи, сомнений в произошедшем не осталось: Полина стала жертвой преступления, о чем официальные органы сразу же сообщили. Подробности публично раскрывать не стали, однако в СМИ уже курсирует информация, что девушку нашли с перерезанным горлом и почти без одежды.

Вполне возможно, неизвестный преступник убил девушку в машине или привез тело в лес: как рассказали в СК, Полину обнаружили в лесополосе в 30 метрах от трассы Р-257 «Енисей», которая пролегает вдоль Дивногорска.

Фото: прокуратура

В органах уточнили, что семья погибшей девушки характеризуется положительно и не состоит на учете. СК завел уголовное дело об убийстве, но круг подозреваемых пока неизвестен.

Дело рук маньяка?

Местные жители оказались шокированы произошедшим: в соцсетях соболезнования родным перемежаются с комментариями о том, что убийство могло быть делом рук маньяка. Один из комментаторов указал, что в Дивногорске, судя по новостям, за последние три года пропало около десятка женщин и девушек. Это наблюдение на поверку оказалось несостоятельным, ведь большинство из них позже нашлись.

Однако внимание привлекает случай, который произошел в 2021 году: примерно в том же районе, где предположительно погибла Полина, зимой также произошло убийство. Тогда местная жительница, возвращаясь домой вечером, вышла на автобусной остановке и направилась к виадуку в районе трассы. Из автобуса девушка вышла в 20:45, а уже в 23:00 возле лестницы виадука было найдено ее тело со следами насильственной смерти.

Виадук у которого произошло убийство в 2021 году. Фото: СК

То резонансное убийство в итоге так и осталось нераскрытым, хотя следователи просили помощи у жителей и гарантировали анонимность случайным свидетелям. Однако никто так и не смог указать, кто убил девушку. Спустя почти два года трагедия повторилась почти на том же самом месте. Есть ли у следствия конкретные подозреваемые на этот раз, пока неясно.