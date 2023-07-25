Что известно об убитой в Дивногорске 16-летней девушке

22 июля в небольшом городе Дивногорск Красноярского края пропала 16-летняя девушка. В выходной день она отправилась на набережную для встречи с подругой. Школьница ушла из дома, сказав своим родителям, что вернется к 22:00. Но ее все не было. Родственники забили тревогу, в социальных сетях стали появляться ориентировки пропавшей, улицы и окрестности стали прочесывать полицейские и волонтеры. Но спустя два дня, 24 июля, девушку нашли мертвой с признаками насильственной смерти в лесополосе возле трассы «Енисей».

Двор, в котором живет семья девочки Фото: Антон НИКИТИН

В сети сразу же появилась информация о том, что школьнице перерезали горло, а одежды на ней почти не было. Чуть позже все это подтвердилось.

В Дивногорск на место ЧП выехал корреспондент «‎КП-Красноярск». Ему удалось поговорить с соседями семьи девушки и их адвокатом.

Девушка жила в обычном многоквартирном доме. Детская площадка во дворе, вся парковка заставлена автомобилями, а недалеко расположен лес. Cоседи характеризуют ее семью сугубо положительно, а у самой девушки, по их словам, была «вся душа нараспашку»‎:

Фото: СК

- Слишком открытая, приветливая, доброжелательная. Она всегда здоровается и всегда улыбчивая, никогда не таила ничего, - рассказывает соседка.

Наша собеседница поведала, что погибшая ходила в музыкальную школу и, вроде, училась там играть на гитаре.

- Хорошая девочка, очень умная. Активная. Не было у нее привычки поздно гулять, - добавила другая соседка.

Место убийства Фото: Антон НИКИТИН

После этого нам удалось поговорить с адвокатом семьи:

- Достойный член общества, достойные родители. То, что произошло - трагедия для всего города. В голову жителей Дивногорска это не укладывается. Она абсолютно законопослушный гражданин, хорошая девочка… ее все любят, обожают, В школе хорошо училась, закончила 9 класс, - рассказывает он.

Родители погибшей пока разговаривать с журналистами отказываются.

Нож, которым была убита девушка. Фото: СК

Возле места преступления, которое сейчас оцеплено полицией, нам удалось встретить поисковика Екатерину Павлову. Она первой нашла тело девочки:

- Я и еще один доброволец ее нашли… она лежала в плавках или трусах, но из-за кустов не было видно, полностью ли она лежала без одежды.

Рядом с местом убийства Фото: Антон НИКИТИН

На улицах города до сих пор висят ориентировки.

Подозреваемого уже удалось задержать. Им оказался неоднократно судимый 34-летний житель Дивногорска.