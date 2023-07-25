Что известно об убитой в Дивногорске 16-летней девушке
22 июля в небольшом городе Дивногорск Красноярского края пропала 16-летняя девушка. В выходной день она отправилась на набережную для встречи с подругой. Школьница ушла из дома, сказав своим родителям, что вернется к 22:00. Но ее все не было. Родственники забили тревогу, в социальных сетях стали появляться ориентировки пропавшей, улицы и окрестности стали прочесывать полицейские и волонтеры. Но спустя два дня, 24 июля, девушку нашли мертвой с признаками насильственной смерти в лесополосе возле трассы «Енисей».
Двор, в котором живет семья девочки
Фото: Антон НИКИТИН
В сети сразу же появилась информация о том, что школьнице перерезали горло, а одежды на ней почти не было. Чуть позже все это подтвердилось.
В Дивногорск на место ЧП выехал корреспондент «КП-Красноярск». Ему удалось поговорить с соседями семьи девушки и их адвокатом.
Девушка жила в обычном многоквартирном доме. Детская площадка во дворе, вся парковка заставлена автомобилями, а недалеко расположен лес. Cоседи характеризуют ее семью сугубо положительно, а у самой девушки, по их словам, была «вся душа нараспашку»:
Фото: СК
- Слишком открытая, приветливая, доброжелательная. Она всегда здоровается и всегда улыбчивая, никогда не таила ничего, - рассказывает соседка.
Наша собеседница поведала, что погибшая ходила в музыкальную школу и, вроде, училась там играть на гитаре.
- Хорошая девочка, очень умная. Активная. Не было у нее привычки поздно гулять, - добавила другая соседка.
Место убийства
Фото: Антон НИКИТИН
После этого нам удалось поговорить с адвокатом семьи:
- Достойный член общества, достойные родители. То, что произошло - трагедия для всего города. В голову жителей Дивногорска это не укладывается. Она абсолютно законопослушный гражданин, хорошая девочка… ее все любят, обожают, В школе хорошо училась, закончила 9 класс, - рассказывает он.
Родители погибшей пока разговаривать с журналистами отказываются.
Нож, которым была убита девушка. Фото: СК
Возле места преступления, которое сейчас оцеплено полицией, нам удалось встретить поисковика Екатерину Павлову. Она первой нашла тело девочки:
- Я и еще один доброволец ее нашли… она лежала в плавках или трусах, но из-за кустов не было видно, полностью ли она лежала без одежды.
Рядом с местом убийства
Фото: Антон НИКИТИН
На улицах города до сих пор висят ориентировки.
Подозреваемого уже удалось задержать. Им оказался неоднократно судимый 34-летний житель Дивногорска.