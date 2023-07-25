Фото: Антон НИКИТИН

В Дивногорске продолжается расследование жестокого убийства 16-летней дочери полицейского Яны, которую зверски убил рецидивист Иван Попенко. Корреспондент «КП-Красноярск» прошел путь девушки от ее дома до места, где ее встретил преступник.

Девушка вышла из дома на Больничном проезде вечером 22 июля. Она собиралась погулять с подругой по набережной Дивногорска. Где-то на средине пути она позвонила ей и сказала, что телефон разряжается. После этого Яна перестала выходить на связь. Двое суток спустя обнаженный труп школьницы нашли между трассой и железной дорогой в лесополосе.

Итак: сначала Яне надо было пройти 187 метров до пешеходного перехода. Здесь всегда многолюдно: дома, магазины, словом ничего особенного.

Место убийства на карте. Фото: прокуратура края

Затем девушка шла по извилистой дороге на Школьном переулке. Эта улица уже менее людная, с множеством тропинок. Идти там 409 метров, минут 5 максимум. Затем Яна прошла по улице Бориса Полевого – это еще около 300 метров, после чего и вышла на Студенческий проезд.

Именно там ее и встретил Иван Попенко. Пока неизвестно следил ли изверг за Яной или напал спонтанно, но именно там, чтобы перейти к домам, нужно было преодолеть узкую тропинку, полностью окруженную лесом, а затем пройти по виадуку через железную дорогу.

Судя по всему, Попенко схватил Яну уже на входе в лесополосу, оттащил ее метров на 50 в сторону и 25-30 вглубь. Таким образом, Яна в общей сложности прошла 1,1 км. До ближайших домов ей не хватило 187 метров.

Эта тропа отделяла Яну от спасения Фото: Антон НИКИТИН

Подозреваемого в убийстве Ивана Попенко задержали 25 июля в его же доме. Он сразу во всем признался. Сейчас ему избирают меру пресечения.

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