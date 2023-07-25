Подозреваемый в убийстве 16-летней девушки в Дивногорске задержан. Фото: Антон НИКИТИН, Поиск пропавших детей

Подозреваемый в убийстве 16-летней девушки в Дивногорске Красноярского края задержан. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю.

16-летняя школьница пропала в субботу 22 июля. Она пошла на набережную, чтобы встретиться с подругой, однако девушки не встретились. Последним сообщением пропавшая сообщила подруге, что у нее разрядился телефон.

Рядом с местом убийства Фото: Антон НИКИТИН

Вечером школьница не вернулась домой, ее телефон был недоступен. Родители забили тревогу и обратились в полицию.

На ее поиски вышли полицейские и поисковики. Одна из групп вечером 24 июля и обнаружила пропавшую.

На место убийства 16-летней девушки в Дивногорске выехали начальник МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий и руководитель СК по Красноярскому краю и РХ Алексей Еремин.

Рядом с местом убийства Фото: Антон НИКИТИН

В результате молекулярно-генетической экспертизы силовики установили совпадение биологического образца, имеющегося в базе данных, с образцом, который был обнаружен на теле девушки.

Рядом с местом убийства Фото: Антон НИКИТИН

Подозреваемым оказался 34-летний житель Дивногорска. Он несколько раз был судим. В 2014 году освобождён из колонии, где отбывал наказание за убийство. Через несколько дней после освобождения он пошел на очередное преступление в отношение молодой девушки в лесополосе в Дивногорска. Освободился из колонии неделю назад.

Нож, которым была убита школьница. Фото: СК

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