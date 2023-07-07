17 лет и миллион компенсации матери за убийство отца: вспоминаем историю Полины Дворкиной, расстрелявшей отца и напавшей на детсад в Красноярске

Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, 28 марта 2022 года в Красноярске вооруженная Полина Дворкина явилась в детский сад с намерением расстреливать мальчиков. Ее остановили три отважные воспитательницы. Ирина Шабанова, Наталья Стус и Наталья Толстая в одночасье стали героями (позже они получили медали «За отвагу» с приказом о награждении за подписью президента России).

Помещение детсада после стрельбы. Фото: СК по краю

Выбили ружье (оно успело выстрелить, к счастью, мимо), повалили Дворкину на пол и удерживали до прибытия подмоги. Выяснилось, что до выхода из квартиры с ружьем Полина застрелила отца. Дальнейшие ее намерения были очевидны. Шла не пугать – убивать…

Евгения Толстая Ирина Шабанова и Наталья Стус - воспитательницы, остановившие Дворкину Фото: Мария ЛЕНЦ

Больше года шло следствие, наконец, состоялся суд. На нем выяснились многие подробности из жизни Дворкиной. Шила в мешке не утаишь, почти сразу стало известно, что она дочь известной красноярской тележурналистки Натальи Кечиной.

Правда, незадолго до произошедшего сменила фамилию, была этого Софьей Кечиной. Зачем? Чтобы купить оружие. В первый раз ей отказали эксперты – нашли запрещенные препараты в крови (из успокоительных). Она сменила фамилию, выждала месяц, чтобы получить чистые анализы, приобрела оружие. Удивительно, прятала его в своей комнате.

Для всех оставалось загадкой: как девочка из такой хорошей семьи, - мама, папа, две дочки пошла на такое? Зачем направилась в детский сад? Почему хотела убивать именно мальчиков?

В семье, оказалось, все не так уж благополучно. Отец пил, буйствовал, мать потакала ему, не особо думая о семье. Полина увлеклась радикальными идеями. На допросах рассказывала, что мужчины якобы угнетают общество свои положением, вседозволенностью, и она собиралась устранить их преимущество, - начиталась этого в интернете, мысли крепли еще с 13 лет. Обласкана отцовским вниманием, по мнению Полины, была только ее старшая сестра, которая, к слову, жила в Петербурге, и семью навещала редко. Полину же не любили, ни отец, ни мать.

Квартира семьи Кечиных. Фото: стопкадр СК из видео

Показательный момент: Наталья Кечина приходила на заседания, но на приговоре ее не было. В разговоре со следователями заявила: «Я родила чудовище». И подала иск против дочери о возмещении морального вреда на 10 миллионов, - его присудили одновременно с приговором, правда меньше в десять раз, - 1 миллион рублей.

Расследование всех мотивов, причин и обстоятельств заняло у следствия чуть больше года, суд длился около полутора месяцев. Уголовное дело было заведено по статьям «убийство по мотивам ненависти и вражды в отношении какой-либо социальной группы» и «покушение на убийство двух и более лиц, в том числе на убийство малолетнего».

На заседаниях Дворкина часто плакала – то ли не могла сдержать эмоций, то ли пыталась вызывать какое-то сочувствие. Но все прозвучавшее, конечно же, не оправдание.

Ближайшие 17 лет Дворкина проведет за решеткой, как выплатит матери миллион – не понятно. Вопрос об обжаловании приговора пока так же остался открытым.

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