«Обманули мы одну бабулю»: телефонный мошенник сдал красноярской полиции своего курьера

Красноярский курьер «кинул» своего работодателя на 480 тысяч рублей и тот сдал его полиции Фото: Мария ЛЕНЦ

Звонок в полицию города Железногорска. Дежурный сотрудник полиции берет трубку, представляется, как положено. И слышит в ответ:

- Наконец-то я до вас дозвонился, господи.

Голос из трубки такой радостный-радостный.

- Послушайте меня внимательно. Произошла такая ситуация: обманули мы одну бабулю…

- Что значит обманули? - переспрашивает дежурный полиции.

- Ну так послушайте меня…

И дальше рассказ потек маслом. На том конце оказался настоящий мошенник. Он и его колл-центр выманили у жительницы Железногорска солидную сумму денег. На самом деле мошенникам сейчас приходится прилагать все больше усилий, чтобы получить результат – народ все меньше ведется на их рассказы о бедных родственниках, попавших в ДТП. Так что компания, видимо, немало постаралась, чтобы найти себе жертву.

Деньги у 83-летней женщины забрал курьер, нанятый мошенниками. По «контракту» он должен был перевести их через банкомат на счет «работодателей», оставив себе проценты за труды. Только курьер оказался сам нечестным на руку.

- Забрал 480 тысяч наликом. Записывайте, место рождения: город Красноярск.

- А вы-то кто? – интересуется полицейский.

- Вам не важно знать, кто я. Вам важно словить этого человека, правильно… Это вам подарок, скажем, свыше... Без шуток, вообще без шуток, - цинично комментирует звонивший.

И выложил все данные – и адрес потерпевшей бабушки, и данные курьера. Видимо, нанимая его, мошенники записывали общение на мессенджере и потребовали показать паспорт.

С виду обычные парни, а нет - фигуранты уголовного дела. Фото: МВД

Курьером оказался 20-летний житель краевого центра, а его 24-летний приятель из Дивногорска, работал с ним за компанию. По указке мошенников приехали к пожилой женщине, забрали деньги. Пачка купюр вскружила голову, наверняка раньше таких в руках не держали. Поэтому заказали такси и ринулись в кутить в Красноярск. Кстати, оказалось, что перед этим они забрали еще 140 рублей у другой обманутой женщины. Все эти деньги они поделили.

Мошенники, не дождавшись поступления, начали названивать, в гневе требовать: «Отдай бабло»… молодой человек попросту выкинул сим-карту. И тогда кураторы отомстили ему таким изощренным способом, сдав полиции. Когда курьеров задержали, у них осталось около 5 тысяч рублей.

Друзьям грозит до 6 лет лишения свободы. Отвечать придется за себя и за «работодателя», потому что найти его сейчас практически нереально. Звонок был из ближнего зарубежья, - пояснили в краевой полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Красноярске мошенница позвонила на телефон сотрудницы пресс-службы полиции

Сотрудница пресс-службы полиции Красноярска Марина Рыбакова сама не ожидала, что станет объектом внимания со стороны мошенников. Представьте себе, звонок, берет трубку, а там девушка. Рыдает, захлебывается и выдает страдальчески тираду на тему: «бабушка, все пропало, все пропало! Я устроила ДТП, я виновата, меня посадят, спаси, я не хочу в тюрьму» и все такое прочее. Артистка-аферистка, да и только (подробнее).

Полицейские наградили 95-летнего красноярца, который обдурил мошенников

- Ваш сын совершил дорожно-транспортное происшествие. Он ехал за рулем и сбил девушку. Девушка сейчас в больнице, при смерти. Вы же понимаете, что вашему сыну грозит большой срок. Но если разобраться, не все так просто и он не виноват. Но все улики против него, понимаете? (подробнее).

Сероглазая аферистка с помощью одной фотографии развела на деньги 67 мужчин по всей России

«Заурядная!» – поражались следователи на допросах. И правда, самая обыкновенная! Но именно простотой и брала - норильский суд огласил приговор по громкому делу о мошеннице, жертв которой следователи разыскивали по всей стране. Скажем сразу, приговор оставил мошенницу на свободе, ей дали 3 года условно. Подробностей уголовного дела, что в эксклюзиве для «КП» раскрыли следователи, предостаточно, чтобы представить себе всю картину из серии «Елена Прекрасная и ее 67 мужчин» (подробнее).

Жительница Тувы выманила 100 тысяч рублей на лечение несуществующих близнецов

Семья из тувинского поселка Каа-Хем (почти 20 тысяч человек населения, 8 километров от столицы республики, Кызыла) обрадовалась, когда их 18-летний сын и брат сообщил им, что скоро станет отцом. «Люблю, говорит, девушку Александру, жить без нее не могу». Родственники были лояльными: «Ну, любишь – женись, что же поделать, тем более, что дите сделали» (подробнее).

Ухаживал красиво, потом ушел в закат: в Красноярске ловелас обманул 9 женщин на 13,5 миллионов рублей

Прокуратура Красноярска направила в суд уголовное дело о мошенничестве. В нем фигурируют трое мужчин, главным среди них был 51-летний местный житель – мозг и идейный вдохновитель кампании по отъему денег у представительниц прекрасного пола (подробнее).

В Красноярске брачная аферистка обманывала мужчин, представляясь полковником ГУФСИН

Сразу нескольких незадачливых кавалеров ухитрилась развести на крупные суммы жительница Красноярска Нина Кротова*. Притом что самой за 40, трое детей. Совсем нетипичная охотница за миллионами. Ни тебе силикона, ни ботокса. Но харизма, харизма! (подробнее).