Жительница Тувы выманила 100 тысяч рублей на лечение несуществующих близнецов. Фото: полиция Тувы

Семья из тувинского поселка Каа-Хем (почти 20 тысяч человек населения, 8 километров от столицы республики, Кызыла) обрадовалась, когда их 18-летний сын и брат сообщил им, что скоро станет отцом. «Люблю, говорит, девушку Александру, жить без нее не могу». Родственники были лояльными: «Ну, любишь – женись, что же поделать, тем более, что дите сделали».

Случилось это год назад, правда, до свадьбы дело не дошло (спойлер: а сейчас и подавно – никакого Мендельсона и тройки с бубенцами уже не будет). История в целом получилась криминальная, а подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе тувинской полиции.

Летом 2021 года молодой человек познакомиться в соцсети с девушкой, которая назвалась Александрой. Виртуальный роман закрутился стремительно, да так, что у парня голова кружилась от счастья. На крыльях любви полетел на встречу к Александре. А вскоре прилетела весточка, что девушка беременна. О чем будущий отец и рассказал своей семье.

Но дальше закрутилось интересное: Александра стала просить у любимого деньги – на проживание, на витамины, на прочие расходы. Своих доходов у него, видимо, не было, но дружная семья поддержала его. Будущей матери регулярно пересылались деньги. В апреле этого года она сообщила, что родила близнецов. И снова ей понадобились средства, потому что у одного из новорожденных оказались серьезные проблемы со здоровьем, ему нужно провести операцию в Красноярске.

При этом, обратите внимание, Александра ни разу не встретилась с семьей своего парня. Да и сам он детей в глаза не видел. Прислала ему какое-то странное фото с малышом на руках, и все. Ей удалось выманить в общей сумме около 100 тысяч рублей.

- Родственники молодого человека, веря злоумышленнице, перечисляли денежные средства по её требованию. Аферистка каждый раз находила причины и не показывала «детей» отцу. Почуяв неладное, 2 августа 32-летняя сестра новоиспеченного «отца» близнецов обратилась в полицию, - рассказали «Комсомолке» в полиции Тувы.

Предчувствие женщину не обмануло. Личность мошенницы установлена, хотя она постаралась скрыться – имя у нее вымышленное, 21 год, а живет она… в том же поселке Каа-Хем. От полицейских обманутый влюбленный узнал, что дама сердца никогда не состояла на учете по беременности и детей у нее нет. Ей грозит до 5 лет лишения свободы по статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину».

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