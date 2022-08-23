Полицейские наградили 95-летнего красноярца, который обдурил мошенников

В Красноярске наградили 95-летнего ветерана, который подставил мошенников. Фото: пресс-служба полиции

- Ваш сын совершил дорожно-транспортное происшествие. Он ехал за рулем и сбил девушку. Девушка сейчас в больнице, при смерти. Вы же понимаете, что вашему сыну грозит большой срок. Но если разобраться, не все так просто и он не виноват. Но все улики против него, понимаете?

Геннадий Михайлович Хлопов слушал в телефоне голос мужчины, который представился следователем полиции. А тот продолжал, что из чистого сострадания готов помочь. Правда, нужны деньги, много денег, чтобы дать на лапу кому надо и закрыть дело.

Другой на его месте перепугался бы, схватился за сердце и стал бы лихорадочно соображать, что делать и где достать деньги. Обычно так и поступают жертвы телефонных мошенников. Но только не Геннадий Михайлович. За 95 лет он многое повидал в жизни, ветеран Великой Отечественной войны, почетный железнодорожник. Новости читает и слушает и знает, что есть аферисты.

- Мне говорят, что сын был за рулем и попал в аварию. Но сын по состоянию здоровья не может водить машину. Я сразу понял, что меня хотят обмануть. И включился в игру, - рассказывает ветеран. – Они просят у меня 700 тысяч. А я им подыгрываю: «Как же так? Мне нужно бежать в банк. Приходите через полчаса, обязательно приходите за деньгами».

Пожилой мужчина берет инициативу в свои руки, изображает бурную деятельность: стучит ботинками по полу, как будто обувается, хлопает дверью... И как только положил трубку, тут же набирает номер полиции и рассказывает о случившемся.

- Я позвонил в полицию. Потом беру старую сумку, туда кладу какую-то старую рубашку, полотенце. Газету сложил, будто там деньги, завернул ее в полотенце. Парни из полиции пришли ко мне, вместе стали ждать. Те мошенники снова звонят, я делаю вид, что запыхался, и говорю им «приходите скорее». Они и пришли, - поведал ветеран.

Руководитель пресс-службы полиции Красноярска Екатерина Росицкая дополнила рассказ:

- Это случилось 17 августа. Как только поступил звонок в дежурную часть, наши подразделения быстро отреагировали. Два оперативника поднялись в квартиру к Геннадию Михайловичу. А еще двое в гражданском ждали их у подъезда. Когда курьеры вышли с сумкой, их задержали. Поначалу оба уверяли, что они ничего не знают. Но после дали показания.

Добавим, что начальник СУ МУ МВД России «Красноярское» Дмитрий Блинков навестил 95-летнего Геннадия Михайловича Хлопова и лично поблагодарил его за оказанную помощь. За активную гражданскую позицию и оказанную помощь Дмитрий Блинков вручил Геннадию Михайловичу благодарственное письмо и памятный подарок.

Один из задержанных признался:

- Я работал курьером. Мне давали адреса по телефону, я ходил по ним и забирал деньги, потом переводил их на указанный счет. Деньги мне отдавали в пакетах. Работал всего неделю, посетил 5 или 7 адресов. Сколько денег было всего, не знаю. В одном было 100 тысяч.

Врет, конечно, что не знает. Такса у курьеров – 10 % от суммы. Это ведь не первый такой случай. Буквально за неделю до этого красноярская полиция задержала еще пару таких же ушлых ребят, которые собирали деньги у обманутых горожан. Те были более сговорчивыми, признались, что заказчиков они не знают. Поверим, потому что те, кто занимается обзвоном, стараются не светиться, не подставлять себя. Курьеры – низшее звено этой пирамиды, их первыми и задерживают сотрудники полиции.

Закономерный вопрос, откуда берут телефонные номера? Мы обратили внимание, что жертвами мошенников становятся в большинстве своем пожилые люди, а звонки поступают им зачастую на стационарные телефоны. И номера этих телефонов не менялись лет двадцать, а у кого-то и больше. А ведь в то время были телефонные книги с указанием номеров и их владельцев. Не оттуда ли мошенники черпают списки своих потенциальных жертв?

Как не стать жертвой обмана:

- Если вам позвонили и сообщили неприятную новость, что ваши родственники совершили ДТП или какое-то иное правонарушение, не спешите верить им. Положите трубку и наберите вашего близкого человека, наверняка услышите, что с ним все в порядке.

- То же самое касается и звонков якобы из банка, когда лже-сотрудники сообщают о том, что кто-то пытается похитить деньги со счета или навязать кредит. Первым делом нужно позвонить на телефон горячей линии банка, он указан на оборотной стороне банковской карты. Или же напрямую прийти в отделение банка.

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