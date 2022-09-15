Сероглазая аферистка с помощью одной фотографии развела на деньги 67 мужчин по всей России. Фото: соцсети

«Заурядная!» – поражались следователи на допросах. И правда, самая обыкновенная! Но именно простотой и брала - норильский суд огласил приговор по громкому делу о мошеннице, жертв которой следователи разыскивали по всей стране. Скажем сразу, приговор оставил мошенницу на свободе, ей дали 3 года условно. Подробностей уголовного дела, что в эксклюзиве для «КП» раскрыли следователи, предостаточно, чтобы представить себе всю картину из серии «Елена Прекрасная и ее 67 мужчин»!

Сети они и есть сети, пусть и социальные

Грустное фото – трепетный взгляд серых глаз, из которых вот-вот брызнут слезы. На лице молодой блондинки вселенская скорбь – обнять и плакать. А за спиной на кровати лежит старушка под простыней. «Бабушка умерла, любимая моя бабушка, она была для меня всем! На что я ее хоронить буду? Не знаю!». Это спектакль 22-летняя Елена Егорова успела сыграть 67 раз! Играла бы и дальше, если бы на пороге квартиры вдруг не оказались полицейские из заполярного Норильска. (Бабушка наверняка удивилась не меньше, когда узнала, что внучка зарабатывала на сделанной однажды «удачной» фотографии, пока бабушка спала).

Началось все в 2019 году. Елена как раз окончила школу, стала совершеннолетней. Никуда, по видимому, не поступила, а устроилась на работу в небольшую фирму секретаршей. Деньги на жизнь решила зарабатывать по принципу: кошельки мужчины существуют для того, чтобы тратить содержимое на красивых женщин. Нет-нет, ничего аморального, никакого интима. Просто завела в соцсетях много разных аккаунтов и через них знакомилась с мужчинами по всей стране.

- Вживую она не производит яркого впечатления, - рассказывает Алексей Калинин, оперуполномоченный уголовного розыска из Норильска, который принимал участие в поисках стерлитамакской аферистки. - Типичная, даже сказать, заурядная. Диалог с ней на допросе был крайне малосодержательный. Думаю, что сценарий обмана она не сама придумала, у нее не хватило бы ума, а подсмотрела его в интернете на каком-нибудь форуме.

То самое фото, на котором Елена "заработала" 2,3 миллиона рублей и условный срок впридачу. Фото: соцсети

Сценарий во всех 67 случаях был одинаковый. Сначала под разными вымышленными именами знакомилась с мужчинами и вытягивала нужные для себя сведения: откуда, где работает, сколько зарабатывает. Общались в соцсетях или мессенджерах, по мере того, как развивался виртуальный роман, переходили на общение посредством телефонных звонков или видеосвязи.

Так вот, поболтав пару-тройку дней, Елена переходила к кульминации, сообщала, что у нее умерла любимая бабушка. Вот она, фотография (как доказательство слов) – лежит бабушка в саване не кровати, а денег на гроб нет, на похороны нет, а вокруг все очень дорого… И рука мужчины сама открывала мобильный банк, чтобы перевести несчастной девушке несколько тысяч.

Сначала обязательно умирала бабушка, потому нужны были деньги на поминки, на учебу в институте, на жизнь. Некоторым «повезло» услышать, что еще и дедушка скоропостижно помер. Самым крепким (читайте – самым щедрым) она заявляла: «Хочу к тебе приехать, пришли мне деньги на билет. В долг, я тебе все верну». И даже случалось, что вот она уже в аэропорту, а ее попросили доплатить… И только когда все предлоги заканчивались, Елена попросту банила кавалера, заносила его во все черные списки. И переключалась на другого. То же самое делала и с теми, кто просил ее вернуть долг.

Обманули? Кого, меня?

Так продолжалось с сентября 2019 по апрель 2021 года. Список регионов, где юная аферистка разбила мужские сердца, внушительный – два десятка городов. Общий ущерб – почти 2,3 миллиона рублей.

Но первое уголовное дело завели все же в Норильске - именно здесь один из обманутых «Еленой Прекрасной» решил дать делу официальный ход, согласился написать заявление. Все остальные эпизоды раскрутили уже сами сыщики. Небольшая ремарка: пару лет назад полиция северного города раскрыла похожее уголовное дело, где фигурировала жительница Краснодара. Она «специализировалась» именно на здешних мужчинах, потому ей нравился уровень их зарплаты. Развела она около 30 человек.

- Вы удивляетесь, а таких, как она, немало, но мы их вычисляем - подтверждает Андрей Калинин. - Если я расскажу, как, а они прочитают, они будут осторожными. У нас свои секреты в работе, мы пользуемся различными инструментами, задействуем и IT-специалистов, и взаимодействуем с банками, отслеживаем движение денежных средств.

Обратите внимание, что сначала появилась предварительная информация о систематических случаях мошенничества. Проверяя ее, полицейские и обнаружили первого потерпевшего. И только когда он написал первое заявление, завели самое первое уголовное дело. Стали отрабатывать другие регионы. Потом все 67 дел объединили в одно и занялись им вплотную.

- С некоторыми потерпевшими было проблематично работать, нас самих воспринимали за мошенников. Представьте, вам звонят с неизвестного номера, представляются сотрудником полиции и что-то начинают говорить о переводах с вашего счета. Что вы сделаете? Вот и они бросали трубку. Ну и некоторые наотрез отказывались сотрудничать. Трудно признаваться, что тебя вот так обманули, а кто-то до последнего не верил, что она мошенница.

Установлено, что молодой человек к аферам отношения не имел. Фото: соцсети

Потерпевшая сторона

...51-летний Юрий Ч. из Норильска сам не понимает, как позволил развести себя более чем на 100 тысяч рублей. Работает на частном охранном предприятии, зарплата не столь большая, чтобы помогать новой знакомой, даже продал свой дорогой телефон. Брал дополнительные смены.

- Она мне сообщает: «Ночью не стало бабушки. Буквально недавно тебе про нее писала». Я ей перевел. Потом она мне пишет: «Дай мне деньги, я приеду в гости к тебе». А потом все, перестала писать и заблокировала. Я на нее не заявлял. Но мне следователь позвонил, сказал: «Мы нашли мошенницу, которой вы переводили деньги». Я спрашиваю: «Как вы узнали? Я вроде никому не говорил ничего». Они: «Она нам сама все рассказала», - поведал мужчина свою историю.

Гораздо больше перевел 35-летний земляк Юрия, он за месяц сделал 13 переводов на общую сумму почти 237 тысяч. Но лидирует в этом списке 28-летний житель Татарстана - 56 переводов на сумму более 417 тысяч рублей. Имя свое просил не называть: стыдно, вдруг узнают родные, что он потратил на незнакомую девушку такую огромную сумму денег. Парень совсем не миллионер, рядовой работяга, все свои сбережения спустил.

Хлопала ресницами…

Живет она, кстати, в обычной многоэтажке, в обычной двухкомнатной квартире. Никто из соседей плохого слова о девушке не сказал.

- Она догадывалась, что делает неправильные вещи, что обманывает мужчин. Но в ее понимании это не было чем-то уголовно наказуемым. И только когда ей объяснили на пальцах, когда указали ей статью Уголовного кодекса, до нее дошло. Она испугалась и расплакалась по настоящему, - рассказывает Алексей Калинин. - Она выдала свои «сбережения» в размере 1,25 миллиона рублей наличкой (остальной миллион уже потратила), хранились в квартире. Стала обзванивать всех потерпевших, просить у них прощения и обещала вернуть им все до копейки. К слову, мы выяснили, что действовала она сама, в одиночку. Молодой человек как таковой у нее существует. Но соучастником мошенничества он не был. Я считаю, что при всей прибыльности вряд ли какому мужчине такое понравится, что его любимая девушку заигрывает с другими, пусть и в соцсетях...

ВОПРОС РЕБРОМ

Почему это мошенничество?

Николай Алмаев, адвокат:

- Смысл состава преступления мошенничества в том, что человек завладеваем деньгами путем обмана или злоупотребления доверием. В данном случае то же самое: девушка вводила мужчин в заблуждение относительно своих обстоятельств и таким образом завладевала деньгами. Она предоставляла информацию, которая не соответствовала действительности. Скажу, что получить за 67 эпизодов преступления 3 года лишения свободы условно – она легко отделалась.

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