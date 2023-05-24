Шесть реальных советов, как не попасть в беду туристам в Красноярском крае и Хакасии

Спасателям по душе правильные туристы, за которыми не нужно летать в горы. Фото: ГУ МЧС России по Республике Хакасия

Наконец-то лето. Рука уже тянется за бумагой, чтобы написать заявление на отпуск. Поднимаем со стула себя любимых, достаем из кладовки рюкзак и ботинки. Запасаемся лапшой быстрого приготовления, походным котелком, тушенкой и спичками. Прививку от клеща поставили, родственников предупредили (пусть завидуют)… Встречаемся с товарищами в условленном месте (на вокзале, в аэропорту) – и нас ждет увлекательный квест под названием «Вперед, турпоход».

Куда поехать жителям Красноярска? Какие маршруты самые популярные? И как не омрачить свой активный отдых неприятностями? Постараемся уложиться в оптимальный формат (потому что говорить на эту тему можно бесконечно). «КП» пригласила к обсуждению двух экспертов, которые рассказали об изнанке экстремального отдыха.

Кто на север, кто на юг

Красноярский край огромен, но интерес для массового туризма представляют южные районы, а также ближайший сосед – Хакасия. На севере края туриндустрия только раскачивается, набирает обороты.

Энтузиасты давно и массово истоптали бы Таймыр вдоль и поперек, облазили бы плато Путорана, оставив на камнях свои петроглифы в стиле «Здесь был я», устроили бы дикий пляж на озерах Лама или Кета. Но мешают суровый арктический климат и большая удаленность (от Красноярска до Норильска по прямой полторы тысячи километров). И еще высокая цена на удовольствие, не всякий может себе позволить. Правда, в последние годы там активно развивают туристический бизнес. Например, при поддержке краевых властей запускают маршрут из Хатанги на Северный полюс. И желающих слетать на ось Земли уже немало.

Зато на юге края и у соседей тридцать три варианта удовольствия на любой уровень смелости и кошелек. Хотите отдых на озерах? Тогда вам в Ширинский район Хакасии или Шарыповский в Красноярском крае. Нравится покорять горы? Это отроги Саян – живописный природный парк Ергаки и пятиглавый Борус совсем рядом с Саяно-Шушенской ГЭС, отроги Кузнецкого Алатау на границе Хакасии и Кемеровской области. Туризм с археологическим уклоном – Шалаболинская писаница, Сундуки, Тропа предков, Оглахты.

Отличный вариант для тех, кто любит спокойные турпоходы, например, на Сундуки в Хакасии Фото: Мария ЛЕНЦ

Если нравятся сплавы – то почти всякая река подходит, тут главное надежный плот и запас продовольствия: плыви вниз по течению и при любом раскладе попадешь в Енисей, а там и до Красноярска.

Есть даже экологический туризм, например в Арктику, когда прилетаешь в качестве волонтеров убирать последствия деятельности человека, а взамен получаешь незабываемые эмоции (как правило, такие туры устраивают крупные предприятия, они же берут все расходы).

Про «Красноярские Столбы» скромно умолчим, на них можно хоть каждые выходные гулять. В 2022 году количество посетителей национального парка перевалило за миллион.

Есть маршруты для гурманов и авантюристов (в хорошем смысле слова), которые не ищут легких путей и протоптанных дорожек. Например, Кинзелюкский водопад в Курагинском районе, который считается вторым по высоте водопадом в России. Или Ивановские озера в Орджоникидзевском районе Хакасии. Это места дикие, нет связи и дорог, без проводника туда ни-ни.

Любую информацию сегодня можно найти в интернете. В соцсетях полно групп по интересам, где предлагают любые маршруты в сопровождении гидов и дают советы. Устраивают организованные походы и местные турфирмы. Официальную информацию можно получить на сайте Хакасского визит-центра и Туристского информационного центра Красноярского края. В общем, кто хочет приключений – тот их найдет.

Правильная обувь, трекинговые палки и теплая одежда в рюкзаке, даже если вы отошли недалеко от базы Фото: Мария ЛЕНЦ

Тонкая грань

Туристы делятся на две категории. Одни рассудительные, подходят к путешествиям со знанием дела – таких любят, уважают, приветствуют. Но есть и другая когорта: насмотрелись картинок и чужих видеоотчетов в интернете, надели сланцы, шорты и поехали налегке отдыхать… При этом у них «железобетонная» логика: «если заблудимся – спасатели обязаны нас найти». Еще Иоанн Кронштадтский сказал: «Спасение твое в твоих руках, в твоей власти, человек». Правда, он имел в виду спасение духовное, но эта аксиома как нельзя лучше подходит и к спасению физическому.

Что думают по этому поводу сами спасатели? «КП» пообщалась с двумя экспертами. Денис Мукимов втянулся в туризм и последние 12 лет активно занимается путешествиями. В том числе 6 лет работает гидом и проводником. За плечами огромный практический опыт и багаж знаний. Евгений Спирин, спасатель 1-го класса, начальник поисково-спасательного подразделения Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России. Тридцать лет он вызволяет бедовых туристов, знает массу историй.

Во время сплава ночевать лучше на берегу Фото: Мария ЛЕНЦ

Важный момент, который нужно учитывать: в дикой местности, где нет людей, инфраструктуры и связи, грань между «как все здорово» и «что происходит, все пропало» - эта грань очень тонкая. И переход из одной в другую занимает порой несколько минут. Причиной может стать погода, травма, дикий зверь. Есть основные правила, которые нужно запомнить и неукоснительно им следовать. Проигнорировать эти правила – прямой способ попасть в беду.

Легкомысленное отношение к погоде

- Нельзя относиться к горам легкомысленно. Взять хребет Борус, самый доступный из двухтысячников на юге Красноярского края. Часто слышу: «Что там сложного? Везде тропинки, туда даже пенсионеры поднимаются». Но Борус может подставить так, что «караул» кричи. Или Ергаки, они недалеко от Боруса. Погода может испортиться в считанные минуты. Налетел ветер, дождь, снег – и уже тропинки на расстоянии двух метров не видно. Достаточно температуры в +5, чтобы закоченеть и отморозить пальцы, - предупреждает Денис Мукимов.

Денис Мукимов. Фото из личного архива

В марте этого года два товарища поднялись на Малый Борус. Один остался, другой отправился на соседнюю вершину. Когда возвращался, пошел снег. Турист перепутал направление, да так сильно перепутал, что ушел в противоположную сторону. А ведь казалось бы опытный походник, но почему-то был в тот момент налегке, в рюкзаке совсем немного провианта. Его на вторые сутки обнаружили с вертолета спасатели, успел прошагать 15 километров в сторону Саяно-Шушенского водохранилища.

Отсутствие полной информации о маршруте

- Веду однажды группу, а мне навстречу две девушки-туристки. И спрашивают: «Вы не знаете дорогу, как пройти»? То есть девушки отправились в горы, как на прогулку по городу: «Мы пошли наобум, решили, что будем спрашивать дорогу. В интернете посмотрели, что так можно», - вспоминает Денис.

Или другой случай из его практики. Встречает туристов на Ивановских озерах, по всему видно неопытных, неуверенных в себе. Спросил, как они ориентируются? Ответили – по GPS-навигатору. А запасная батарея или аккумулятор есть? Потому что навигатор работает, пока есть заряд, а он быстро садится. Если резко похолодает (а на Ивановских озерах на горных пиках в июле лежит снег), то батарея садится со скоростью 30% за пять минут.

- Обязательно берите с собой Power Bank. Загрузите на телефон карты, записывайте треки - маршрут своего передвижения, потом они помогут вернуться назад, в исходную точку, даже если видимость ухудшилась, - подсказывает Евгений Спирин. – Несколько лет назад на Ергаках, с интервалом в один год, почти в одном месте погибли два поляка. Они заблудились в непогоду, потеряли тропинку и передвигались на свой страх и риск. Оба упали со скалы. В таком случае лучше остановиться, разбить базу и ждать.

Пострадавла туристка-экстремал в Ергаках. Фото: ГУ МЧС России по Республике Хакасия

Слова «Я смогу, я преодолею» - это не про горы. Здесь уместно «Надо включить мозги и думать». Туристы-одиночки вызывают у спасателей недоумение. В 2017 году в Ергаках пропал путешественник из Саранска. Судя по его соцсетям – опытный-преопытный, много горных маршрутов по всей стране прошел. А тут сгинул. Родственники сообщили в МЧС Хакасии. Мужчину искали почти месяц, а нашли тело. Вероятно всего, заблудился вдали от популярной туристической тропы, упал с высоты и умер.

Самый главный совет: возьмите человека, который знает местность, который там был, ходите группой. Одиночное путешествие – один из самых опасных видов туризма. Если человек попадает в беду, сообщить об этом зачастую он не может. Прихватило сердце, сломал ногу, упал на острый камень или сук, поранил живот – и уже не поднялся. Это не список ужастиков, а реальные истории спасателей.

Непроверенная экипировка

Обувь – это важно. Она должна быть надежной, качественной, удобной. Нельзя отправляться в путь в новой, с магазина, обуви. Нужно ее сначала поносить, привыкнуть к ней, сделать «усадку» по ноге. История, из которой вы сами все поймете.

- Несколько лет назад, когда я работал в пресс-службе ГУ МЧС Хакасии, в Курагинском районе пропали три рыбака. Через несколько дней двое вышли и рассказали: их товарищ сильно натер ноги в новой обуви, не мог идти. Ему сделали небольшой плот и отправили по реке до населенного пункта, а сами пошли туда же пешком. Но не встретились. Спасатели искали рыбака 9 дней. Потом вертолетом эвакуировали в Абакан, на нашу базу. Я его встречал. Тело было завернуто в одеяло, а на ногах я увидел очень дорогие, качественные трекинговые ботинки профессионального уровня. Совершенно новые. Может, не успел разносить? Или были малы? Человек купил себе дорогие ботинки, а они у него забрали жизнь.

Вертолету еще нужно найти в горах площадку для посадки, а это непросто. Фото: ГУ МЧС России по Республике Хакасия

Обувь в турпоходе важнейшая вещь. А если добавить к ней трекинговые палки – недорогая и удобная помощь на горных тропках, чтобы ноги не подвернуть, не поскользнуться.

- У меня случай был на Камчатке – я взял туда новые неразношенные ботинки, а после у меня на больших пальцах ног слезли ногти и почти год не заживали. А ведь это был лайтовый маршрут. Будь он на несколько километров длиннее, неизвестно, что бы со мной было, не пришлось бы и меня выносить на носилках? Вот с тех пор я наученный опытом, признается Денис.

Совет Евгения Спирина:

- Уточняйте прогноз погоды в тех местах, куда направляетесь. Берите с собой запас одежды. Вы разбили лагерь, а после у вас радиальный выход, осмотреть окрестности на пару-тройку километров. В рюкзаке должна быть шапка, дождевик, спички, вода и небольшой запас продуктов.

А что касается дождя, уж простите, но еще одна показательная история. В Ергаках есть скала «Парабола». Интересная, популярная, туристы там толпами ходят. Любят полазать по ней. Однажды девушка босиком покоряла скалу. Поначалу светило солнце, а потом вдруг прошел дождь, камень стал скользким. Знакомый парень добрался до нее, передал ей свои ботинки. В них она благополучно спустилась, а он поскользнулся, пролетел вниз метров тридцать. Переломался весь, но остался жив. Даже спасатели удивились это везучести.

Вид на пятиглавый Борус. Фото_Нечерная пантера

Рюкзак с продуктами в палатке

Это вообще отдельная история. К сожалению, не проходит сезона без нападения медведей на туристов. Несколько советов, услышьте их и сделайте выводы.

Во-первых, помните, что вы в горах и тайге – гости, а дикие звери у себя дома. Заметили хозяина леса – уйдите от него, не провоцируйте. Не сходите с натоптанных туристических маршрутов. Места, где много людей, звери стороной обходят. Плюс егери их регулярно их отпугивают. Хотя есть экстремальные маршруты для спортсменов и профессионалов, индивидуальные – там уже на свой страх и риск. В прошлом году именно такая группа из Москвы повстречала на своем пути медведя и произошла трагедия.

На вершине Малого Боруса, впереди - пик Большой Борус Фото: Татьяна ЗЫКОВА

Во-вторых, действенный способ отпугнуть медведя – сигнальный фальшфеер. Когда горит – неприятно шипит, с острым химическим запахом, очень яркий огонь (и очень важно – не смотрите косолапому в глаза, отведите взгляд чуть в сторону). Медведь постарается уйти – пользуйтесь моментом и отступайте в противоположную сторону. Кстати, сигнальную ракету в любом в случае нужно взять в поход.

- Самая частая ошибка, когда продукты на ночь затаскивают в палатку. Медведь издалека чует запах еды, зачем оставлять рядом с собой ароматную банку из-под тушенки. Повесьте рюкзак на сучок дерева подальше от себя – Миша снял, сожрал и ушел. А когда в палатку… он же забирается туда и начинает шуровать. Я помню, случай, когда медведь стал рюкзак рвать, а человек – этот рюкзак отбивать. Ему прилетело лапой от медведя. Не стоит бороться с ним – он сильнее, отдай ему рюкзак, пусть идет, - делится Евгений Спирин.

Полрюкзака алкоголя

Здесь комментарии излишни. Хотите пикник на природе – тогда вам на дачу, под яблоню. Кстати, хищники очень не любят пьяных людей, запах перегара вызывает у них агрессию.

Спасатели выносят пострадавших туристов на своих плечах, порой несколько километров. Фото: ГУ МЧС России по Республике Хакасия

Самонадеянность и халатность

- Если не имеете опыта, начинайте набирать его с малого. Я встречал людей, которые пытаются забраться на самую вершину, хотя прежде дальше городского парка никуда не ходили. Лезут далеко и высоко. Начните с малого. Расставьте приоритеты, что для вас важнее: острые ощущения или инстинкт самосохранения, - рассуждает здраво опытный турист Денис.

Модное явление – самореализация: нужно сходить в поход, забраться на край утеса, сделать селфи, выложить в соцсети, чтобы все видели и потом говорили: «Ты – супер, молодец, круто». В погоне за лайками и комментариями рискуют жизнью.

У таких людей интересная позиция: «Ой, что с нами может случиться? Спасатели обязаны нас спасти». Спасатели, разумеется, отправятся вас искать – это их долг и работа. Но они не супермены, им придется карабкаться следом за вами по тем же скалам и тропам. Вертолет? Вы знаете, сколько стоит час полета на вертолете Ми-8? Сесть он может не везде.

В августе 2022 года в горном массиве «Поднебесные зубья» на границе Хакасии и Кемеровской области со скалы сорвался 36-летний мужчина и погиб. Он был вместе с группой туристов. Товарищи сообщили о случившемся спасателям. Вертолет МЧС вылетел с аэродрома Абакана буквально сразу же. Но: непогода, ограниченная видимость, отсутствие площадки для посадки. Нашли место у озера, оттуда 8 километров спасатели пешком пробирались к туристу, затем обратно. Спасательная операция длилась четыре дня.

И последняя на сегодня громкая история с четырьмя снегоходчиками, которые в ноябре 2018 года отправились покататься по горам недалеко от поселка Приисковый на севере Хакасии. Они совершили все ошибки, которые только можно было совершить. Их предупреждали местные, что испортится погода – не послушали, беспечная компания уехала кататься на весь день. С собой взяли немного еды, алкоголь, достаточно легко оделись, в тонкие комбинезоны. Навигатора и спутникового телефона у них с собой не было.

Евгений Спирин лично принимал участие в поисках, которые пришлось отложить до мая, пока не растает двухметровый снег:

- У них были лопаты, спички, нож и ножовка, продукты – все для выживания, чтобы дождаться нас. Но когда их накрыл ураган, они не пытались сделать себе логово, а разделились и ринулись искать дорогу назад. Нужно было обустроиться и переждать. Мы ведь быстро нашли их снегоходы. А их самих только спустя полгода.

Ергаки: одного вида достаточно, чтобы понять, что манит сюда туристов. Фото: ГУ МЧС России по Республике Хакасия

Готовить к туризму с детства

По мнению Евгения Спирина, сейчас мало уделяется внимания воспитанию подрастающего поколения туристов. Сам он когда-то подростком начинал в альпинистском клубе в Хакасии. С ребятами занимались наставники, прививали нам навыки безопасности в лесу, в горах, на воде. Такие клубы были муниципальными или их содержали предприятия. Выделялись средства, помещения, оборудование. Молодежь периодически ездила в походы, закрепляя теорию практикой.

А сейчас такие клубы если и остались, то единицы и в крупных городах. Потому молодежь и не подготовлена. В последние годы растет интерес к внутреннему туризму, к активному отдыху. Политика властей – создать благоприятный инвестиционный климат для тех, кто намерен развивать туризм. На фоне этого давайте вернем и забытую систему подготовки. Наставники найдутся – опытных путешественников у нас хватает. Нужна помощь государства.