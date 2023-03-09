Прошел 15 километров в метель по скалам и тайге: пропавший в горах Красноярского края турист рассказал, как удалось выжить в диких условиях

Денис Обух на вершине Боруса. Фото: предоставлено героем статьи

37-летний красноярец Денис Обух провел почти сутки в совершенно диких условиях: он заблудился во время восхождения на гору Малый Борус в Западных Саянах 6 марта. Места здесь суровые и опасные. Шаг вправо – обрыв, шаг влево – огромные скользкие камни, с которых упасть – раз плюнуть. Чуть спуститься – не легче, здесь ждет бескрайняя сибирская тайга со всеми ее опасностями – от морозов и метели до диких животных.

Денис отправился на Малый Борус со своим другом Михаилом. Мужчины рассчитывали выйти утром и вернуться вечером. Но маршрут оказался сложнее, чем ожидалось. В итоге в 700 метрах от вершины Михаил решил отдохнуть, а Денис, в свою очередь, пошел дальше. Ему удалось дойти до крайней точки, но вернуться согласно плану – уже нет.

Денис делал фотографии во время похода. Фото: предоставлено героем статьи

Денис начал спускаться с горы, рассчитывая встретить друга, но из-за метели ушел в другую сторону. Примерно в 18:00 часов успел позвонить Михаилу, предупредить. Но связь оборвалась, и Денис остался один на один с сибирской природой, безо всяких ориентиров.

Ночью началась спасательная операция. Хоть Денис и был заядлым походником, но в тот день отправился на Малый Борус налегке, ибо долго задерживаться там не планировал: джинсы, трэкинговые ботинки, шапка, рабочие перчатки, рюкзак и немного провианта. Поэтому волноваться было о чем. Но примерно в 16:00 часов 7 марта туриста нашли во время облета территории на вертолете.

Фото: предоставлено героем статьи

Денис Обух рассказал «КП-Красноярск», как он пережил это приключение:

- Я думаю, что любой более менее подготовленный человек, может пережить сутки в таких условиях. Когда понял, что заблудился, остался спокоен и собран. Я же не первый раз в походе, был готов к такому повороту. Погода стояла плохая, принял решение спуститься в низину, где ветер потише. Связь пропала, я телефон отключил, чтобы не тратить зарядку, пробовал периодически включать, чтоб проверить связь, но ее не было. Ну и я пошел по пути наименьшего сопротивления – к водохранилищу. О том, что меня могут не найти – не думал. Мы все равно регистрировались на кордоне, так что понимал, что будут искать. С собой было три банки консервов, горелка, так что смог бы продержаться еще какое-то время, был морального готов даже к еще одной ночевке. Палатки с собой не было, но я набрал лапника, лег поближе к костру, удалось поспать, хоть и с перерывами. Мне повезло, что было довольно тепло, небольшой минус. Когда увидел вертолет, почувствовал, скажем так, удовлетворение, что наконец-то это приключение кончилось.

Спасатели заметили Дениса примерно в километре от Красноярского водохранилища. От Малого Боруса по прямой это около 12 километров. Но Денис шел не по прямой, а через скалы, возвышенности, низменности и тайгу – через метель, да еще и в темноте. Таким образом, путь занял около 15 километров.

Фото: МЧС по Красноярскому краю

Впрочем, после спасения, времени на восстановления Денису много не понадобилось:

Фото: предоставлено героем статьи

- Хорошо, что все обошлось. В первый день, конечно, чувствовал усталость, но сейчас снова полон сил.

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