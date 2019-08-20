Сорвался со скалы и погиб: на юге Красноярского края найдено тело туриста-одиночки из Мордовии

На юге Красноярского края, в природном парке Ергаки, найдено тело туриста-одиночки из Мордовии Михаила Синицына. Информацию подтвердили в Южно-Сибирском поисково-спасательном отряде. Приехавшая из Саранска сестра опознала его.

47-летний путешественник, любитель гор, приехал в Ергаки, чтобы совершить длинный и насыщенный маршрут, побывать в популярных местах – на озерах Мраморное, Ледяное, Художников и Светлое, на Висячем камне. Планировал посмотреть Саяно-Шушенскую ГЭС, Шалаболинскую писаницу на реке Тубе в Курагинском районе и сходить в Красноярске на «Столбы».

11 августа Михаил Синицын отметился в визит-центре парка Ергаки, сообщил о ключевых точках своего маршрута. Однако 16 августа он перестал выходить на связь с родными.

- Маршрут был достаточно сложный, рассчитанный для опытного туриста, - рассказал «Комсомольской правде»-Красноярск заместитель начальника Южно-Сибирского поискового отряда Евгений Македон. – Мы дважды прошли по его нему, спрашивали у всех туристов: не видели ли они мужчину, похожего на Синицына. Проверили всю информацию, какая у нас была.

В районе озера Художников нашли сотовый телефон и рюкзак. Но родные из не опознали, сказали, что вещи чужие. Была информация, что в районе перевала Курсантов кто-то почувствовал трупный запах. Спасатели осмотрели каждый квадрат, но ничего и никого не нашли. Но вскоре о запахе сообщила другая группа.

Накануне стало известно, что тело нашли. Мужчина попытался пройти по сложному маршруту в одиночку. Возможно, сбился с пути. Или намеренно выбрал его. Но оступился и упал с высоты. Помощь ему оказать было некому.

По мнению спасателей, одиночное путешествие – один из самых опасных видов туризма. Если человек попадает в беду, сообщить об этом зачастую он уже не может.

СОВЕТЫ СПАСАТЕЛЕЙ

Ергаки как магнитом тянут туристов со всей России. Однако скалы и перевалы, которые включены в реестр особо охраняемых территорий страны, таят в себе немало опасностей. Спасатели дают несколько советов туристам – одиночкам и группам, как максимально обезопасить себя на маршрутах. И не только в Ергаках, но и в других местах: на Алтае, на Урале, на Камчатке.

Во-первых, в обязательно нужно зарегистрироваться. Либо в визит-центре, либо в МЧС. Единый телефон экстренных служб в России – 112. Там вам подскажут, как именно сделать регистрацию.

Информация о туристическом маршруте заносится в журнал регистрации. О нем информируются все пожарно-спасательные формирования того района, где проходит маршрут. На протяжении всего маршрута с туристами поддерживается связь. В случае происшествия или какой-либо угрозы для жизни или здоровья людей организуется спасательная операция. Таким образом, регистрация туристов позволяет, в случае необходимости, оказывать им своевременную квалифицированную помощь. Процедура регистрации проводится исключительно с целью безопасности человека!

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