В Хакасии спасатели неделю не могли эвакуировать с гор тело погибшего туриста. Фото: МЧС Хакасии

На минувшей неделе на границе Хакасии и Кемеровской области произошла трагедия. 8 августа в горном массиве «Поднебесные зубья» со скалы сорвался 36-летний мужчина и погиб. Он был не один, вместе с группой туристов. Товарищи сообщили о случившемся спасателям.

Вертолет МЧС вылетел с аэродрома Абакана буквально сразу же. Но на месте спасатели столкнулись с трудностями. Во-первых, из-за погоды была ограниченная видимость. А во-вторых, сложная гористая местность. Высота пиков здесь достигает 2 тысяч метров, деревья, отсутствие площадок для посадки вертолетов, осыпающиеся склоны.

В республиканском МЧС рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что группу туристов удалось благополучно эвакуировать, в том числе трех подростков. А вот вытащить из ущелья тело сразу не представлялось возможным. Пилоты не могли рисковать людьми, маневрируя между скал. Сначала доставили их в город. Затем хакасские спасатели связались с кузбасскими коллегами и разработали план, как действовать далее. Достать тело нужно было не только в рамках доследственной проверки. Но и чисто из гуманных соображений – чтобы родные могли предать его земле.

- Операция продлилась четверо суток. Из-за сложного рельефа местности спасатели не смогли сразу высадиться рядом с местом происшествия. Чтобы выполнить свою задачу, им требовалось пройти около пяти километров по горным тропам, после чего поднять тело погибшего туриста из глубокой расщелины и доставить его к точке, где вертолет мог забрать группу, - раскрыли детали спасатели.

Ситуацию существенно осложнила погода. Через день после высадки в горах начались дожди, буквально каждый шаг по скользким камням приходилось рассчитывать. Затем ждать, когда появится «окно» и пилоты смогут забрать команду. Лишь в понедельник, 15 августа, борт поднялся в воздух и забрал всех вместе с телом погибшего туриста.

Накануне в адрес Главного управления пришло письмо от родственников погибшего: «Большую роль в эвакуации тела сыграли спасатели из Абакана. Наша семья выражает огромную благодарность и признательность всем спасателям, кто принимал участие в данной операции и лично начальнику Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России Александру Анатольевичу Себову за их оперативность, профессионализм и человеческое отношение. Семья Мадьяновых».

Напомним, что 10 августа спасатели вызволили из беды из тех самых мест туриста-одиночку. Житель Новосибирска приехал, чтобы покорить Кузнецкий Алатау, но сломал ногу. Так что пришлось вывозить его на вертолете.

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