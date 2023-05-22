«Че надо? Екарный бабай»: сельчанин криком прогнал медведицу с медвежатами

Медвежья семья вышла на окраину села. Стоп-кадр видео

- О, медведи… - мужчина снимает на телефон движущиеся точки на опушке леса. Приближает изображение. – Два медвежонка лазят возле моего сарая. И медведица. Что им нужно? Идут сюда.

От сарая, где стоит мужчина, до опушки метров двести. Косолапое семейство – мать и два пестуна, заняты своим делом – обнюхивают траву, ищут пропитание. Слух у медведей острый, они способны слышать звуки на расстоянии до километра. Наверняка слышали голос человека. На какой-то момент мать стрельнула в его сторону взглядом, но продолжила свое занятие.

А вот сельчанина такая наглость возмутила:

- Эй, что надо?! Ну давай бегом отсюда!

Семейство сначала уставилось на человека, затем повернулись и помчались в гущу деревьев, только пятки замелькали. А сельчанин добавил вслед:

- Быстрее! Екарный бабай!

Это видео появилось в паблике «Подслушано в Балахте», многие сделали вывод, что это у нас, под боком, в Красноярском крае. Ан нет, «КП» выяснило, что на самом история произошла 19 мая этого года в селе Подтыбок Республики Коми.

Медвежье семейство оказалось понятливым и смысл сердитого окрика хозяина сарая поняли правильно. Однако сказать, что появление медведей вблизи населенных пунктов изумляет – нет, нельзя. Подобное регулярно случается и в Красноярском крае. Потому что места у нас такие – сибирские, медвежьи, таежные. Количество хищников в лесах увеличивается, зная природу косолапых, специалисты говорят: молодняк ищет для себя кормовую территорию, зачастую выходит к людям, куда матерые и опытные хищники не заглядывают. Самка с медвежатами тоже уязвима и не вступает в конфликт с крупными самцами, если они заявились на ее ареале обитания, поэтому предпочитает найти новое место для кормежки, чем рисковать потомством.

Главное в таких случаях для человека - не встретиться с хищниками безоружными, сообщить в полицию.

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