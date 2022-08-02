В Красноярском крае фермер отбился от медведя вилами, защищая жену и поросят. Фото: стоп-кадр видео телеканала «Енисей»

Семья Курмис из маленькой деревеньки Сухо-Ерша (Красноярский край, живут в ней чуть больше сорока человек, до ближайшего села 15 километров) – фермеры, обрабатывают поля, держат скот. В загоне у них три десятка голов свиней. И вот, 29 июля, на часах около полуночи, завершив дела, семья ложится спать. Как вдруг из загона доносится дикий визг поросят. Первой из дома выскочила Анастасия, посмотреть, что случилось. Сначала пробежала по освещенному лампой двору, затем в загон – и едва не столкнулась с медведем нос к носу.

Александр показывает двор. Фото: стоп-кадр видео телеканала «Енисей»

- Он был от меня буквально в паре метров. Рвал свинью, но когда увидел меня – встал на дыбы. Он был такой огромный! Я кричу, зову мужа, в глазах потемнело, калитку на ощупь ищу, чтобы выйти, очень страшно было, - рассказывает Анастасия Курмис.

Подбежал Александр, метнулся в поисках чего-то, чем защититься – схватил вилы и встал между женой и медведем, выставил вилы перед собой, как рогатину.

- Я кричал, стучал, махал вилами. А медведь рвал на моих глазах поросенка и совершенно не боялся меня. С вилами я приблизился вплотную и снова заорал. Только так он отпрыгнул в сторону, посмотрел на меня внимательно и двинулся через забор в другой загон. Поросята спасались бегством, бежали через забор в лес.

Анастасия первой увидела медведя. Фото: стоп-кадр видео телеканала «Енисей»

Александр сумел пробраться к машине, завел ее и стал сигналить, плюс отчаянно лаял домашний пес. Только так, общими усилиями, через час смогли прогнать хищника.

Наутро о случившемся рассказали участковому, в Сухо-Ерша сейчас находится команда – сотрудник полиции, охотник, представитель министерства. В первую очередь постараются прогнать хищника подальше от населенного пункта. Но опытные охотники говорят, что хищник часто возвращается на то место, если знает, что с легкостью добудет здесь пищу. Так что если будет крайняя необходимость, придется держать наготове не вилы, ружье…

Благодарим за помощь телеканал «Енисей».

Чушки вернулись домой, но еще не все. Фото: стоп-кадр видео телеканала «Енисей»

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