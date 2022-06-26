«Пошел ты! По голове получишь!»: жительница Красноярского края угрозами отогнала медведя

В Красноярском крае молодой медведь преследовал женщину на пустой дороге. Фото: скриншот из видео

В Курагинском районе Красноярского края местной жительнице удалось разговорами и угрозами отогнать от себя медведя. Девушка сняла свое приключение на камеру мобильного телефона.

Местные жители сообщают, что молодой медведь начал захаживать в поселки пару месяцев назад. Особой агрессии зверь никогда не проявлял, исполняя роль бродячего пса: клянчил еду, рылся на помойках, прибегал поиграть. Люди от такого соседства явно не в восторге, но признают, что сами прикормили мишку.

Еще хозяин тайги часто ждет проезжающие автомобили, чтоб попросить у путешественников еды. Но однажды пути медведя пересеклись с местной жительницей, которая просто шла пешком от одного поселка в другой.

Часто говорят, что в Сибири живут самые суровые люди. И данное видео это мнение подтверждает на 100%.

На кадрах видно, что женщина практически не испугалась хищника. Сначала она даже пыталась шутить с медведем:

- Ты хозяин леса, а здесь дорога! Давай разомнемся, - спокойно говорит сибирячка.

В голосе женщины никакого страха, скорее раздражение, что медведь к ней пристал. И это несмотря на то, что она со зверем один на один посреди пустой таежной дороги. Не факт, что здесь проедет машина в течение часа, а то и двух.

Невозмутимость сибирячки восхищает еще тем, что медведь ведет себя отнюдь не миролюбиво. Он прыгает рядом с женщиной, пытается задеть ее лапой. Это выглядит как игра, но всем известно, чем это может закончиться.

К концу видео женщина устает от внимания медведя и переходит к угрозам:

- Пошел ты! По голове получишь!

А на последних кадрах и вовсе переходит в атаку, да еще и с рыком! И что самое удивительное, это подействовало. Медведь действительно отступил. После этого видео обрывается.

Но этот случай хоть и кончился хорошо, не факт, что так будет продолжаться всегда. Тем более что в этом районе дети часто катаются на велосипедах, и с голодным медведем встретиться хочется меньше всего.