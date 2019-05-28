В Северо-Енисейске на детской площадке застрелили медведя

В Северо-Енисейске (Красноярский край) полицейские обезвредили медведя, который бродил по улицам поселка. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю Владимир Юрченко рассказал «Комсомольской правде»-Красноярск, что сообщение в дежурную часть поселка поступило сегодня, 28 мая, в 5 часов утра.

Местный житель вышел в это время из дома и сразу же заметил лесного хищника, который неспешно прогуливался. Без сомнения, он представлял реальную опасность, он пришел в поселок за пищей и мог напасть на первого попавшегося ему на пути человека.

На место сразу же выехали сотрудники полиции и охотоведы. Медведя поначалу пытались прогнать в лес холостыми выстрелами. Но это его только разозлило. Он забежал на детскую площадку и там всем своим видом показал, что готов напасть на любого. Два часа все попытки мирно выпроводить хищника назад не увенчались успехом. К тому же поселок уже проснулся, жители должны были отправляться по делам, на работу, вести детей в садик.

- Согласно Закону о полиции, когда существует угроза жизни и здоровью людей, сотрудник полиции имеет право применить табельное оружие. В данном случае хищника пришлось обезвредить, - рассказал представитель ведомства.

Добавим, что медведи в этом году проснулись очень рано. На «Столбах» их следы видели уже в первой половине апреля. А в прошлом году из-за них почти на месяц пришлось закрывать вход на территорию заповедника для туристов.