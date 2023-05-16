Красноярского бизнесмена Владимира Егорова задержали в аэропорту сотрудники ФСБ

Владимир Егоров Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярского бизнесмена, генерального директора строительной компании «Сибиряк» задержали сотрудники УФСБ в аэропорту краевой столицы. Как сообщает ТАСС, бизнесмен подозревается в хищении бюджетных средств в особо крупном размере на одной из строек в городе.

Напомним, что это уже не первое задержание в семье бизнесмена - сына Владимира - Константина Егорова - задержали в апреле 2021 года в аэропорту Геленджика. Его обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, предприниматель проводил махинации при закупках оборудования для нового корпуса Красноярской краевой больницы. Вместо дорогостоящего медицинского оборудования, его фирма закупала дешевое из Китая. У предпринимателя также арестовали имущество.

СПРАВКА: Владимир Егоров - 65 лет, родился в небольшом городе Уяр Красноярского края. Закончил Красноярский государственный политехнический институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство». В 1972 году начал трудовую деятельность с монтажника стальных и железобетонных конструкций на домостроительном комбинате «Главкрасноярскстрой», где работал до 1989 года в разных должностях: мастер, старший прораб, главный инженер, начальник строительного управления. С 1993 года - гендиректор строительной компании «Сибиряк».

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