Два премиум-авто, 170 тысяч долларов и 2 килограмма золота: у сына гендиректора «Сибиряка» изъяли имущество и отправили под арест

Константин Егоров проходит по уголовному делу о мошенничестве. Фото: ЧП-Красноярск, телеграм-канал "СИБИРЯК"

Центральный районный суд Красноярска отправил Егорова-младшего под арест. Как рассказали в пресс-службе краевого суда, Константин, один из подозреваемых по уголовному делу о мошенничестве с поставками медицинского оборудования, проведет в СИЗО 1 месяц 28 дней до 29 мая 2021 года включительно.

Егоров был задержан в аэропорту Геленджика, а затем доставлен в Красноярск. Мужчина является исполнительным директором компании «Сибиряк» и работал под руководством своего отца. Их фирма вместо сертифицированного и дорогого медоборудования поставляла дешевое и сомнительное в новый корпус краевой больницы благодаря своему субподрядчику, который на этом заработал более 112 млн рублей и уголовное дело «Мошенничество в особо крупном размере».

После задержания Егорова-младшего, к нему в дом нагрянули силовики с обысками. В ЧП-Красноярск были опубликованы кадры с изъятым имуществом, среди которого два дорогих автомобиля, 170 000 долларов и около 2 килограммов золота. Помимо особняка Константина, правоохранители также посетили квартиру его Отца Владимира.

Фото: ЧП-Красноярск

Напомним, что в начале января 2021 года прошли обыски сначала в краевой больнице. Тогда силовики завели речь о поставках некачественного оборудования в новый хирургический корпус. Но эта новость повергла город в шок. Ведь здание оснащено по последнему слову техники, медики лично выбирали самое лучшее для профильного отделения. Никто не верил в то, что руководство могло быть замешано в подобном, ведь от качества оборудования напрямую зависит жизнь и безопасность пациентов.

Но в дальнейшем стало известно об оперативных мероприятиях в компании «Сибиряк», которая выиграла тендер на строительство и полное оборудование нового хирургического корпуса. А потом выяснилось, что для оснащения медтехникой, «Сибиряк» привлекал профильных субподрячиков, одни из которых был Сергей Вакуленко, руководитель двух компаний «Стройтекс» и «Красмедсервис». Он с целью поживиться большими деньгами, подсунул фальшивые сертификаты качества на дешевое оборудование.

Следствие возбудило уголовное дело против Вакуленко по статье о мошенничестве, а теперь вторым подозреваемым стал и младший Егоров.

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