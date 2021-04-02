Сына красноярского строительного магната задержали в Геленджике по подозрению в мошенничестве

Сына красноярского строительного магната задержали в Геленджике Фото: Мария ЛЕНЦ

Сына красноярского строительного магната и гендиректора «Сибиряка» Владимира Егорова задержали в аэропорту Геленжика. Константина Егорова, который является исполнительным директором компании, подозревают в причастности к мошенничеству с поставками медицинского оборудования для Красноярской краевой клинической больницы.

Напомним, что в январе этого года было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» в отношении руководителя двух компаний, который должен был обеспечить новый корпус краевой больницы специализированный медоборудованием. Вместо сертифицированного и дорогого субподрядчик «Сибиряка» привез дешевое и сомнительное. Разница составила более 112 миллионов бюджетных рублей.

Тогда же в офисе строительной компании и доме Егорова-младшего прошли обыски. И вот теперь сотрудники ФСБ задержали в Краснодарском крае, в скором времени его доставят в Красноярск.