Фото: Мария ЛЕНЦ

21 апреля ушедший в отставку Александр Усс выступил перед чиновниками, общественниками и депутатами в здании регионального пправительства. Уже экс-губернатор Красноярского края попрощался с коллегами, красноярцами и регионом в последнем слове.

Александр Усс поблагодарил всех за поддержку во время его политической карьеры в крае. Вспомнил начало своего пути еще в 90-е годы, когда он, будучи ученым, согласился поработать в администрации края.

- Все, что имеет начал, имеет и свое завершение. У меня сегодня важный в личном плане, исторический день. Последняя пятилетка стала самой трудной, но и самой успешной. Было множество тяжелых моментов – от взрывов в Ачинске до ковида. Но справились, и совершили рывок, которым можно гордиться.

Далее экс-глава региона начал вспоминать успехи края, как времен своей работы в парламенте, так и на должности губернатора. Среди них Александр Викторович отметил универсиаду-2019:

- Говорили, где универсиада и где Красноярск? Но мы смогли ее организовать. И она стала лучшей за всю историю. И это не мои слова, это официальная информация.

Вспомнил Александр Викторович и о достижениях в экономике и социальной сфере:

- Шесть лет назад ВВП края смотрелся очень убедительно – 2 триллиона 300 миллиардов. Но сегодня это более 3,5 триллионов. Что это если не стремительный рывок? Бюджету края завидовали многие – 170 миллиардов, но сейчас он составляет 370 миллиардов. Шесть лет назад у нас не было ни одного крупного инвестиционного проекта. Сейчас в нашем инвестиционном портфеле более 2,5 триллионов рублей, чем могут похвастаться немногие регионы.

- Нет статистических данных, но все чаще можно услышать, как красноярцы гордятся своей родиной, и стремятся связать свою жизнь именно с ней. Не случайно в Красноярском крае зафиксирован прирост населения, в том числе и в самом Красноярске.

Высказался бывший глава региона и о газификации края. По его словам, шанс на это у края все еще есть, хоть и не в ближайшей перспективе:

- Это зависит не только от нас, мы понимаем. Но есть шанс сделать так, чтобы «Сила Сибири-2» недалеко от Красноярска, в 50 километрах, а это значит, что не через 5 лет, а позже, но 2/3 населения края может попасть в зону газификации.

В конце своего выступления Александр Усс пожелал удачи Михаилу Котюкову, который вступил в должность врио губернатора Красноярского края.