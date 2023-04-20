Что известно о врио губернатора Красноярского края Михаиле Котюкова: досье, биография Фото: Иван МАКЕЕВ

После того, как Александр Усс после пяти лет руководства регионом принял приглашение перейти на федеральную должность, место его приемника занял Михаил Михайлович Котюков, который до своего назначения был замминистра финансов РФ. Рассказываем, что известно о врио губернатора Красноярского края Михаиле Котюкове.

Биография врио губернатора Красноярского края Михаила Котюкова

Михаил Котюков и Александр Усс в сентябре 2017 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Михаил Котюков родился 21 декабря 1976 года в Красноярске. В 1999 году окончил КГУ по специальности «финансы и кредит». Хотя уже с 1997 года трудился экономистом в главном финуправлении краевого правительства.

Его дальнейшая трудовая деятельность развивалась так:

- с 2002 года — главный специалист, начальник отдела инвестиционных ресурсов и экологии мэрии Красноярска;

- с 2003 годп - замначальника главного финансового управления, а затем первый замглавы департамента финансов краевой администрации;

- с 2007 года – замгубернатора Хлопонина – глава департамента финансов края;

- с 2008 года – министр финансов и зампред краевого правительства;

- в 2010 году переехал в Москву. Возглавил департамент бюджетной политики в соцсфере и науки минфина РФ;

- с июня 2012 года – заместитель министра финансов РФ Антона Силуанова;

- в октябре 2013 года – возглавил Федеральное агентство научных организаций (ФАНО);

- с 2018 по 2020 год был министром науки и высшего образования РФ;

- с 4 марта 2020 года занимал пост заместителя министра финансов в федеральном правительстве.

Михаил Котюков – семейный человек. Воспитывает двоих детей – сына и дочь. Женат. Однако о личной жизни врио губернатора Красноярского края известно мало.