Биография губернатора Красноярского края Александра Усса

Александр Усс, губернатор Красноярского края Фото: Мария ЛЕНЦ

Александр Усс занимает пост губернатора Красноярского края с 21 сентября 2018 года. До этого почти год (с 29 сентября 2017) он был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края. Рассказываем биографию губернатора.

Родился Александр Усс 3 ноября 1954 года в деревне Новогородка Иланского района Красноярского края.

Имеет высшее образование, доктор юридических наук, профессор. Учился в Красноярском государственном университете.

Имеет ряд наград и званий:

- почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации»;

- почетный знак Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «За заслуги в развитии парламентаризма»;

- Почетная грамота Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;

- благодарность Президента Российской Федерации;

- орден Святого благоверного князя Даниила Московского II степени;

- серебряная медаль Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации;

- орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Деятельность Александра Усса:

1976—1981 — стажер-исследователь, аспирант Томского государственного университета;

1981—1993 — ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры уголовного права и криминалистики Красноярского государственного университета;

1993—1997 — начальник правового управления администрации Красноярского края, заместитель Губернатора Красноярского края;

1993—1995 — депутат Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;

1998—2001 — член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;

1998—2017 — председатель Законодательного Собрания Красноярского края.

29 сентября 2017 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О досрочном прекращении полномочий Губернатора Красноярского края» Усс Александр Викторович назначен временно исполняющим обязанности Губернатора Красноярского края.

В единый день голосования, 9 сентября, на выборах Губернатора Красноярского края за Александра Усса проголосовали 356 820 человек (60,19% избирателей).

С 21 сентября 2018 года - Губернатор Красноярского края.