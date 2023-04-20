Александр Усс официально ушел в отставку с поста губернатора Красноярского края

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Александр Усс официально подал в отставку с поста губернатора. Ранее Владимир Путин предложил ему перейти на некую федеральную должность. Заявление об отставке Усса появилось на официальном сайте Кремля.

– В связи с заявлением Губернатора Красноярского края Усса А.В. о досрочном прекращении полномочий постановляю принять отставку Губернатора Красноярского края Усса А.В. по собственному желанию, – говорится в распоряжении, подписанном Путиным.

Отметим, что возглавлять Красноярский край в качестве врио губернатора будет Михаил Котюков. Выборы главы региона пройдут 10 сентября.