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Политика20 апреля 2023 19:20

Михаила Котюкова официально назначили врио губернатора Красноярского края

Он будет занимать должность до осенних выборов
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Михаил Котюков был официально назначен временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края. Указ об этом был опубликован на сайте Кремля. Котюков будет занимать пост до выборов губернатора, которые пройдут в регионе 10 сентября.

– В связи с заявлением Губернатора Красноярского края Усса А.В. о досрочном прекращении полномочий постановляю назначить Котюкова Михаила Михайловича временно исполняющим обязанности Губернатора Красноярского края до вступления в должность лица, избранного Губернатором Красноярского края, – говорится в тексте президентского указа.

Александр Усс ранее сообщил, что ему поступило предложение от Путина перейти на новую федеральную должность. Заявление об отставке губернатора уже было принято Путиным и опубликовано в том же документе, что и назначение Котюкова врио губернатора.

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