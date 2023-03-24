«Мне абсолютно непонятно, как он мог исчезнуть»: губернатор Красноярского края заявил, что не знает о местонахождении своего сына Артема Усса

Артем Усс, которого собирались экстрадировать в США, взломал электронный браслет и исчез. Его имя сейчас на передовице новостных порталов: Артем Усс ушел из-под ареста из своей квартиры в Милане. Итальянские карабинеры, которые усиленно охраняли его несколько месяцев, в шоке – как? Взломал электронный браслет и «растворился». Как пишут итальянские СМИ la Repubblica и Corriere della Sera: Артем Усс сломал электронный браслет, который на него надели, чтобы контролировать его передвижение даже по собственной квартире в Милане. Сигнал поступил в 14 часов дня. Через час к нему пришли карабинеры и что они там нашли. Бронированная дверь заперта. В квартире включен на всю катушку телевизор. Взламывать двери вызвали пожарных. Когда, наконец, удалось проникнуть внутрь, никого там не нашли. И, видимо, браслет лежал на видном месте.

Это случилось 23 марта, прошли сутки – никто из западной прессы так и не заявил громогласно, что «нашли беглеца». «Инсайдеры» предполагают, что Артем Усс на пути в Россию. И рассуждают, как и в момент ареста, дело скорее в политике. Не будь он сыном губернатора одного из крупнейших регионов России, едва ли был интересен заокеанскому так называемому правосудию.

По словам адвоката Александра Суржина (практикует в Страсбурге): «после решения первой инстанции по разрешению на экстрадицию клиент пребывал в сильном стрессе, возмущенный несправедливым и предвзятым решением. У него только закончилась встреча с итальянскими адвокатами, после которой Артем Усс на связь с коллегами и семьей более не выходил». Адвокаты тут же заявили: будем подавать апелляцию!

Официальный комментарий губернатора Александра Усса, который он дал утром 24 марта:

- Меня как отца очень беспокоит судьба сына, его местонахождение мне сейчас неизвестно, как и детали произошедшего. Могу сказать следующее: по словам Артема, квартира, в которой он находился под домашний арестом, очень тщательно охранялась карабинерами. Его посещали даже несколько раз ночью, это бывало периодически. Мне абсолютно непонятно, как он мог исчезнуть. Теперь что касается правовой стороны дела. Я – юрист, как вы знаете, я абсолютно убежден, что он невиновен. Деяния, которые ему инкриминируются, не только не являются преступными, они не являются даже правонарушениями, за которые можно было его подвергнуть штрафам. Это не только мое мнение, это мнение международной группы адвокатов, включая авторитетных юристов Милана, а также США, которые тоже принимали участие в его защите. А также представителя из Страсбурга.

Хотел бы подчеркнуть, что решение, которое было вынесено (об экстрадиции – прим.ред.) было по меньшей мере неожиданностью для всех. А для Артема настоящим шоком. Это привело к тому, что он утратил всякую веру в справедливость и настоящее правосудие. Хотя этого можно было ожидать. Я хочу отметить: накануне суда в некоторых странах, включая Италию и Францию, вышли как под копирку, несколько статей явно заказного характера. Где я на фоне Кремля, моя встреча с Президентом нашей страны, Артем, беспилотники и многие другие вещи, которые к делу явно не относятся.

Напомню, что сразу же после ареста Артема высказывались предположения в том числе представителями запада, о возможности его обмена на американских граждан. Дело на него не было грубо сфальсифицировано. Даже фотография, представленная в суде – была фотографией другого человека. Там фигурировали такие сведения, что накануне он якобы находился в Нью-Йорке на переговорах, хотя в Америке он был лишь один раз в 15-летнем возрасте в составе группы красноярских школьников. Это все достаточно легко проверить.

Я абсолютно убежден, что он стал либо жертвой для пополнения залогового фонда, либо представляет большой интерес в геополитической игре.

СПРАВКА «КП»

В чем обвиняют сына красноярского губернатора Артема Усса

17 октября 2022 года по запросу США был арестован в Италии сын губернатора Красноярского края Артем Усс.

Американская сторона обвиняет его в нарушении санкций по нескольким пунктам. Например, в закупке оборудования двойного назначения (полупроводников и микропроцессоров), которое якобы передавалось в Россию для военных целей. А также в контрабанде нефти из Венесуэлы в Россию и Китай. В Германии был задержан партнер красноярца - Юрий Орехов. В общей сложности, американский минюст предъявил обвинения пяти россиянам и двум венесуэльцам. Им грозит экстрадиция в США со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Губернатор Красноярского края Александр Усс назвал арест сына политическим решением: «Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России»

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