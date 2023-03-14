Крупный, даже пришлось пилить: на заимку отшельницы Агафьи Лыковой упал обломок космической ракеты

На территорию заимки Агафьи Лыковой упал фрагмент космической ракеты. Фото: пресс-служба РТУ МИРЭА.
Гость с неба… На заимку отшельницы Агафьи Лыковой упал фрагмент космической ракеты-носителя. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды – Красноярск» сообщил Виктор Непомнящий, директор заповедника «Хакасский». На его территории находится дом Лыковой, и инспекторы много лет держат над ней шефство.
От ближайшего жилья до заимки затворницы больше 200 километров. Туда можно добраться по воздуху или рекой (и то, если позволят условия). Недаром писатель и журналист «Комсомолки» Василий Песков назвал это место таежным тупиком. Напомним, именно он в 70 годы ХХ века открыл «сибирских робинзонов» Лыковых. Поведал миру о судьбе староверов-беспоповцев, что бежали в лесную глушь от цивилизации от гонения властей.
Агафья падения обломка не видела, это слишком далеко. Фото: заповедник "Хакасский".
Ну а в наши дни над участком Агафьи проходит траектория падения ступеней ракет, которые стартуют с космодрома «Байконур». К слову, всегда ПЕРЕД и ПОСЛЕ запуска представители «Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» вместе с сотрудниками заповедника проводят облеты местности. Обязательно навещают Агафью Карповну, предупреждают, что будет. И предлагают на время эвакуироваться – на всякий случай.
Перед и после запуском всегда организуют облет территории. Фото: заповедник "Хакасский".
И 78-летняя отшельница всякий раз отвечает отказом. Не впадает в панику. А спокойно – накануне каждого пуска – ставит в бумагах крестик. Мол, по закону предупреждена, ничего против не имеет. «На все воля Божия», убеждена молитвенница.
А что же произошло теперь? Ракета-носитель «Протон-М» была запущена с космодрома Байконур вчера, 13 марта. Это уже четвертый в нынешнем году старт.
Фрагмент немаленький, пришлось его пилить. Фото: заповедник "Хакасский".
- В ходе облета территории на участке «Заимка Лыковых» был обнаружен фрагмент ракеты-носителя, - пояснил «КП – Красноярск» директор заповедника «Хакасский». – Отметим, обломок довольно старый, отделившийся в результате одного из предыдущих запусков. Просто раньше его не нашли. Почему? Представьте себе местность: горы, непроходимые леса. Территория огромная! Причем район падения фрагментов захватывает часть республик Тыва и Алтай. Поэтому отыскать тогда обломок было затруднительно. Он достаточно крупный. Чтобы вывезти вертолетом, пришлось пилить. По величине фрагменты могут быть самыми разными: от маленького до большого, величиной с машину. Все зависит от того, как они летят и сгорают. От угла, наклона, поворота, погоды… Куда именно рухнул обломок? Он упал довольно далеко от построек. Фактически на границе участка с Тувой. Как отреагировала Агафья? Не уверен, что вообще его заметила. Это далеко, она точно его не видела.
Обломок ракеты-носителя, найденный в горах, вывезут вертолетом. Фото: заповедник "Хакасский".
... У отшельницы своих забот хватает. Хлопоты по хозяйству в режиме 24 на 7, молитвы, в этом она вся. Благо перед новым годом затворнице прислали помощника, священнослужителя Анатолия. И самую тяжелую работу он взял на себя. Все-таки Карповна не молодеет, в апреле ей должно исполниться 79 лет.
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