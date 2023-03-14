Крупный, даже пришлось пилить: на заимку отшельницы Агафьи Лыковой упал обломок космической ракеты

На территорию заимки Агафьи Лыковой упал фрагмент космической ракеты. Фото: пресс-служба РТУ МИРЭА.

Гость с неба… На заимку отшельницы Агафьи Лыковой упал фрагмент космической ракеты-носителя. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды – Красноярск» сообщил Виктор Непомнящий, директор заповедника «Хакасский». На его территории находится дом Лыковой, и инспекторы много лет держат над ней шефство.

«На все воля Божия»

От ближайшего жилья до заимки затворницы больше 200 километров. Туда можно добраться по воздуху или рекой (и то, если позволят условия). Недаром писатель и журналист «Комсомолки» Василий Песков назвал это место таежным тупиком. Напомним, именно он в 70 годы ХХ века открыл «сибирских робинзонов» Лыковых. Поведал миру о судьбе староверов-беспоповцев, что бежали в лесную глушь от цивилизации от гонения властей.

Агафья падения обломка не видела, это слишком далеко. Фото: заповедник "Хакасский".

Ну а в наши дни над участком Агафьи проходит траектория падения ступеней ракет, которые стартуют с космодрома «Байконур». К слову, всегда ПЕРЕД и ПОСЛЕ запуска представители «Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» вместе с сотрудниками заповедника проводят облеты местности. Обязательно навещают Агафью Карповну, предупреждают, что будет. И предлагают на время эвакуироваться – на всякий случай.

Перед и после запуском всегда организуют облет территории. Фото: заповедник "Хакасский".

И 78-летняя отшельница всякий раз отвечает отказом. Не впадает в панику. А спокойно – накануне каждого пуска – ставит в бумагах крестик. Мол, по закону предупреждена, ничего против не имеет. «На все воля Божия», убеждена молитвенница.

Непроходимые леса

А что же произошло теперь? Ракета-носитель «Протон-М» была запущена с космодрома Байконур вчера, 13 марта. Это уже четвертый в нынешнем году старт.

Фрагмент немаленький, пришлось его пилить. Фото: заповедник "Хакасский".

- В ходе облета территории на участке «Заимка Лыковых» был обнаружен фрагмент ракеты-носителя, - пояснил «КП – Красноярск» директор заповедника «Хакасский». – Отметим, обломок довольно старый, отделившийся в результате одного из предыдущих запусков. Просто раньше его не нашли. Почему? Представьте себе местность: горы, непроходимые леса. Территория огромная! Причем район падения фрагментов захватывает часть республик Тыва и Алтай. Поэтому отыскать тогда обломок было затруднительно. Он достаточно крупный. Чтобы вывезти вертолетом, пришлось пилить. По величине фрагменты могут быть самыми разными: от маленького до большого, величиной с машину. Все зависит от того, как они летят и сгорают. От угла, наклона, поворота, погоды… Куда именно рухнул обломок? Он упал довольно далеко от построек. Фактически на границе участка с Тувой. Как отреагировала Агафья? Не уверен, что вообще его заметила. Это далеко, она точно его не видела.

Обломок ракеты-носителя, найденный в горах, вывезут вертолетом. Фото: заповедник "Хакасский".

... У отшельницы своих забот хватает. Хлопоты по хозяйству в режиме 24 на 7, молитвы, в этом она вся. Благо перед новым годом затворнице прислали помощника, священнослужителя Анатолия. И самую тяжелую работу он взял на себя. Все-таки Карповна не молодеет, в апреле ей должно исполниться 79 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Годы-то идут, не прибавляют здоровья»: отшельница Агафья Лыкова поделилась секретами зимовки в глухой тайге

Она одна, а кругом на сотни километров - сказочная тайга. Знаменитая отшельница Агафья Лыкова, которая 35 лет живет на своей заимке в лесной глухомани, поделилась секретами зимовки (подробнее).

Вертолет был забит под потолок: на заимку Агафьи Лыковой доставили сено для коз, а еще валенки 45 размера

Добирались по воздуху – вертолетом. Эта зима выдалась ОЧЕНЬ снежной. Так что по-другому попасть на заимку, расположенную в 200 километрах от ближайшего жилья, почти невозможно, тем более с грузом (подробнее).

Пушистая бригада: отшельницу Агафью Лыкову спасли от нашествия змей домашние коты

У Агафьи Лыковой небывалая напасть: заимку знаменитой отшельницы атаковали полчища ядовитых змей (подробнее).