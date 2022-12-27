«Ледяная шуга, заторы, чуть навсегда там не остались»: к Новому году на заимку Агафьи Лыковой забросили нового помощника

К Новому году Агафье Лыковой отправили нового помощника. Фото пресс-служба РТУ МИРЭА.

Накануне Нового года к Агафье Лыковой прибыл новый помощник. На подмогу отшельнице – в таежную обитель, откуда до ближайшего поселка километров 200, его снарядили представители русской православной старообрядческой церкви, рассказал «Комсомольской правде – Красноярск» Виктор Непомнящий, директор заповедника «Хакасский». На его территории расположена заимка Агафьи, так что инспекторы опекают ее много лет.

Супербабушка в 78 лет

В нынешнем году – как раз на Вербное воскресенье, 17 апреля, Карповне исполнилось 78. Возраст почтенный. Тем не менее она умудрилась удивить гостей (это волонтеры, студенты и преподаватели московского технологического университета, они давно дружат с Агафьей).

Как все было? У печки в новом доме затворницы забился дымоход. В избе было не продохнуть, аж слезились глаза. Ребятам пришлось пробивать, вышло полведра шлака. Печка заработала, как надо.

А что же Агафья? Желая удостовериться, все ли в порядке, лично влезла на крышу. Вскарабкалась по перекладинам приставной лестницы и приняла работу. Без боязни и перил. В 78 лет – вот это супербабушка!

Хлопот полно

Впрочем, дел на таежной заимке хватает всегда: принести воду (а она находится на очень крутом берегу реки Еринат), дрова, затопить печь, поставить тесто на хлеб, приготовить поесть – и себе, и питомцам. А хозяйство у нее немаленькое, одних коз шесть голов. Но есть еще куры, кошки, собака…

Так выглядит таежная заимка молитвенницы (а она сама называет ее обителью) с высоты. Фото пресс-служба РТУ МИРЭА.

Так и хлопочет - от зари до зари. Тяжело трудится да молится. Почему не поселится рядом с людьми? Здесь, в лесной глуши, куда в середине 30-х годов ХХ века бежала семья староверов Лыковых, она родилась. Здесь прошла вся ее жизнь. Здесь схоронила своих близких – отца, мать, братьев и сестру. «Уйдешь отсюда – погибнешь», - вспоминает она наказ тятеньки.

И все же время берет свое. Справляться одной – ох, как нелегко. Много раз молитвенница просила: подыскали бы ей помощницу? Но вряд ли кто-то из женщин смог бы сдюжить наравне с ней, хозяйкой тайги. Оттого в помощниках у бабушки, в основном, мужчины. Это и инспекторы заповедника «Хакасский», и волонтеры РТУ МИРЭА, и послушники, которых посылает старообрядческая церковь.

Подвела погода

Перед Новым годом – в декабре – у Агафьи Карповны появился новый помощник, священнослужитель Анатолий. Его отправка в таежный тупик, куда просто так не попадешь (или по реке, или по воздуху – других путей дорог нет), оказалась настоящим приключением. Причем с риском для жизни.

- Его прислали к нам слишком поздно, - поделился с «Комсомольской правдой – Красноярск» директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий. – И все же мы решили добраться по реке. Сумели пройти вверх на лодке километров 50, а дальше… Пошла ледяная шуга, начались заторы, заносы. Мы сделали несколько попыток, но стало понятно, что это невозможно. Чуть там не остались навсегда. Поэтому решили не рисковать, повернули назад.

Места тут суровые, но живописные. Фото пресс-служба РТУ МИРЭА.

Как же доставить помощника затворнице? Одной зимой в тайге слишком тяжело и опасно. Благо выход нашли. Подключились благотворители.

- Помощника мы отправили на Алтай. Кстати, попал он туда тоже не с первого раза – подвела погода. Там его встретили наши коллеги из местного национального парка. А меценаты (разумеется, на собственные средства – прим.ред.) забросили человека вертолетом на заимку. Операция удалась лишь благодаря поддержке добрых людей.

Молитва в радость

С предыдущим помощником – послушником Георгием – отношения у Карповны были непростыми. А с нынешним сложилось доброе соседство.

- Недавно на заимке побывал наш инспектор, - говорит директор заповедника «Хакасский». – Он делает пешие обходы территории, маршрут продолжается до месяца. Опытный сотрудник, таких остались единицы. Весь день идет, потом отдыхает в специально приспособленных избах. По спутнику вышел на связь, сообщил, что был у Агафьи. На заимке живут дружно: Анатолий помогает носить воду, колоть дрова. Обитает у нас на кордоне, хотя у Агафьи там не одна изба. Но главное – они молятся вместе, это о чем-то, да говорит.

С новым помощником у затворницы сложилось доброе соседство, они даже молятся вместе. Фото пресс-служба РТУ МИРЭА.

О своем соседе Карповна заботится. Пару недель назад звонила на Большую землю, просила прислать для него валенки. А то у них ударили морозы, а в сапогах ЭВА (из легкого вспененного материала) ему оказалось несподручно.

- Интересно, что сама она давно в таких ходит,- продолжает Виктор Непомнящий. – А помощнику отчего-то не подошли. Попросила заменить на валенки с калошами. Я сразу заверил: «Конечно-конечно!». Валенки уже стоят в моем кабинете. При первой же оказии отправим. Вертолет планируется в январе. Надеемся, что все сложится. Отвезем и валенки, и традиционный набор – фрукты, овощи, сухофрукты, орехи.

… Новый год Агафья Карповна не отмечает – у староверов это не принято. Тем более держит Великий Пост. Другое дело Рождество. Но любой праздник для нее – это не застолье с щедрым угощеньем, а служба, порой многочасовая. Молитва за весь мир, вот что приносит ей настоящую радость.

От заимки Агафьи до ближайшего жилья километров 200, добраться можно только по реке или по воздуху. Фото пресс-служба РТУ МИРЭА.

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