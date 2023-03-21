Адвокат «канского подростка» Никиты Уварова рассказал о его исчезновении

Никита Уваров. Фото: соцсети

Адвокат лидера «канских подростков» Никиты Уварова Владимир Васин рассказал подробности его исчезновения в тг-канале, посвященном делу. С молодым человеком все в порядке.

16 марта появились сообщения, что Никиту Уварова возможно увезли из колонии в неизвестном направлении. О его местонахождении не рассказывали ни родным, ни адвокату. Нашелся юноша лишь 18 марта – как оказалось, он находится в красноярской тюремной больнице №1, где проходит плановое обследование.

По словам адвоката, с Никитой все хорошо. Он проходит лечение у окулиста, содержится одиночно в детском отделении. Молодой человек был удивлен, что его «потеряли», так как перед отправкой его заверили, что известят об этом мать.

Напомним, что в феврале 2022 года Никиту Уварова приговорили к 5 годам лишения свободы по делу о «взрыве здания ФСБ в Майнкрафте». Двоих его приятелей так же признали виновными, но назначили условные сроки.

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