Пушистая бригада: отшельницу Агафью Лыкову спасли от нашествия змей домашние коты

Агафья Лыкова и ее питомцы. Фото: пресс-служба РТУ МИРЭА, заповедник "Хакасский".

У Агафьи Лыковой небывалая напасть: заимку знаменитой отшельницы атаковали полчища ядовитых змей. Сама с ними справилась бы вряд ли. Сноровка уже не та, как-никак 78 лет, да и гадюк слишком много. Помощь пришла, откуда не ждали: опасных гостей отвадили… кошки! Подробности – в эксклюзивном материале «Комсомольской правды – Красноярск».

Одна и вокруг стылая тайга

Лето в этом году Карповну не баловало. Еще с июля зарядили холодные дожди. Ты одна, а вокруг стылая тайга – на сотни километров. Да и забот не убавляется: в лесном хозяйстве выходных не бывает.

Места там красивейшие. Фото: пресс-служба РТУ МИРЭА.

(Напомним, Агафья – последняя из семьи сибирских робинзонов-староверов, которые в 30-е годы прошлого века ушли в глухомань, спасаясь от гонений властей. Только спустя 40 лет их случайно обнаружили геологи. А вскоре историю затворников открыл миру обозреватель «Комсомольской правды» Василий Песков. Благодаря ему Лыковы стали знамениты во многих странах. В 1988-м Агафья лишилась всех близких, но вернуться к людям не смогла. Родилась в тайге, другой жизни не знает, и смена уклада могла бы обернуться бедой).

Впрочем, бабушку без поддержки не оставляют. Много лет ее опекают инспекторы заповедника «Хакасский» - на его территории находится заимка - и меценаты с «большой семьи». А еще волонтеры технологического университета Москвы (РТУ МИРЭА). Начиная с 2011-го, они снаряжают по две экспедиции в год, зимой и летом. Говорят, за это время сделались, как родные.

Дорога к отшельнице выдалась нелегкой. Фото: пресс-служба РТУ МИРЭА.

Вертолет попал в грозу

2022-й тоже не стал исключением. В середине августа у отшельницы высадился настоящий десант. Волонтеры из РТУ МИРЭА прибыли, чтобы помочь Агафье подготовиться к зиме.

Как добирались – рассказ отдельный. В Сибири второй месяц подряд бушевала непогода.

- Так что поездка оказалась сложной, - поделился с «КП – Красноярск» руководитель экспедиций РТУ МИРЭА Андрей Горбатюк. – План был такой: разделиться на две группы. У первой своя миссия – повторить маршрут Лыковых, когда они скрылись от цивилизации в таежном тупике. Надо было пройти 300 километров от города Абаза по реке Абакан. Вторая группа должна была выдвинуться из Таштагола Кемеровской области вертолетом.

Но погода решила за них. Три дня, пока добровольцы шли по следам семьи староверов, ливни не прекращались. На путешественниках сухого места не осталось – продрогли до костей. Не могли согреться даже в палатках, туда тоже проникал дождь, все было сырое.

Местами лодку приходилось тащить волоком. Фото: пресс-служба РТУ МИРЭА.

- Но есть и плюсы: обильные дожди подняли уровень реки. Это позволило без помех проходить опасные участки. Тем не менее риски были. Мы несколько раз напоролись на камни, цепляли мотором. Были места, где лодку приходилось волоком перетаскивать через перекаты. Все же дожди сыграли нам на руку.

Тем, кто добирался по воздуху, пришлось не легче. Вылетели без препятствий, но в горах настигла гроза. Температура опустилась до -5, началось обледенение борта. К тому же видимость нулевая. Вертолет едва не напоролся на гору, развернулись в 50 метрах, фактически вслепую! Выбрались из ущелья «на ощупь», а потом дня 4-5 ждали подходящей погоды.

Лагерь волонтеров на таежной заимке отшельницы. Фото: пресс-служба РТУ МИРЭА.

- Но и это еще не все: поскольку весь провиант был у них, на заимке стали заканчиваться продукты, - вспоминает Андрей Горбатюк. – Сначала сократили количество приемов пищи, с трех до двух, потом объемы порций - вполовину. А вертолета все нет. Доедали последние дошираки, Агафья подкинула картошечки… Спасли дары леса. Собирали ягоды, грибы. Как радовались, когда пошли опята! Выжили на подножном корму.

Надеется на себя

Друзьям из Москвы бабушка обрадовалась, как ребенок.

Агафья Карповна любопытна, как ребенок. И с радостью общается со студентами. Фото: пресс-служба РТУ МИРЭА.

- Ум живой, память абсолютная, а на заимке в плане общения – вакуум,- говорит руководитель экспедиции. – Только кажется, что постоянно кто-то приезжает. На самом деле поживи-ка одна в тайге! Изголодалась по общению, может разговаривать в ущерб еде, сну… Живет, в основном, воспоминаниями о прежней жизни да молитвами. Передала нам семейную реликвию – лопатку для прядения. Сказала, мамина. С одной стороны она подломана. Как оказалось, тогда у матери было двое детей, уследить за всем тяжело. Пряла, но отвлеклась на малышей. А рядом стояла свечка, вот куделька и загорелась. Стала тушить, ударила о пол, она и надломилась. А Агафья до сих пор ее хранит! Кстати, первое, о чем спросила нас: «Пойдем ли в Речку?». Так она называет прежнее жилище семьи, оно расположено на другой стороне реки, высоко в горах. Там Лыковы прожили 40 лет, там могилы ее близких.

В свои 78 отшельница сутками хлопочет по хозяйству. Фото: пресс-служба РТУ МИРЭА.

Но сходить одна Агафья не может – не с кем оставить хозяйство. Вот и дожидается надежных гостей. Ведь на дорогу только туда уходит день и еще день обратно. Идти далеко, тропа уходит круто вверх, но отшельница «победила» ее без труда – в свои 78 на ногу легка.

Девушки взяли на себя уход за козами (в том числе). Фото: пресс-служба РТУ МИРЭА.

Причем шла с поклажей – то и дело нагибалась за грибом, ягодой и не только. Пока не собрала все кедровые шишки, дальше не двинулись. Иначе Агафья просто не может, рассчитывать на себя это привычка. Тем более кедровые орехи для нее – таежный хлеб: и лакомство, и лекарство.

Агафья всегда рада гостям, а с волонтерами из Москвы за 12 лет лет буквально сроднилась. Фото: пресс-служба РТУ МИРЭА.

- Вообще у Агафьи много вещей, с которыми она свыклась, лишиться их боится. Например, заездок (изгородь, перекрывающая реку для ловли рыбы – прим.ред.). В прошлом году его не успели снять до осени, прихватило морозом. А потом все внезапно растаяло, начался паводок, и заездок унесло. Казалось бы, так ли он нужен, сколько с него рыбы соберешь, мешок? Но отказаться от него она не может. Нам пришлось строить заново – таскать тяжелые бревна. Работали целый день, три раза принимался ливень. Но она вместе с нами все время была в воде. Смотрим, на следующий день зачихала. Но, повторюсь, в этом вся Агафья. Надеется, прежде всего, на себя. Поддерживать устои, которые заведены предками, - в этом и есть ее сила.

Волонтеры строят новый заездок (с его помощью ловят рыбу) для Агафьи. Фото: пресс-служба РТУ МИРЭА.

Усатый-полосатый патруль

Но друзья на то и друзья, чтобы помогать. Бабушке напилили на зиму дров, получилась огромная поленница. Накосили сена для коз. Набрали ягод, грибов и шишек. Хорошенько почистили стайки для скотины. Еле управились до начала сентября.

Работы на заимке (и не только) много. Фото: пресс-служба РТУ МИРЭА.

- Еще прилетел вертолет, спонсоры передали Агафье 600 кг муки, - продолжает Андрей Горбатюк. – Мы с проректором Игорем Тарасовым сами все перетаскали, через реки, вброд. Ближе «борт» сесть не может, там такое место.

Самую тяжелую работу взяли на себя мужчины. Фото: пресс-служба РТУ МИРЭА.

Так что провианта и дров должно хватить до весны.

- Год нынче щедрый, урожайный, грибов и шишки много. Кстати, именно поэтому в тайге звери сытые, к человеку не тянутся. На медведей Агафья не жаловалась. Бывало, приедешь, и первые ее слова о них: «Вот три дня назад приходил!». Медведь, который ей сильно докучал, пакостил, издох. А другие на заимку не захаживают – ситуация наладилась.

Себя не жалели, лишь бы помочь бабушке. Фото: пресс-служба РТУ МИРЭА.

Зато нынче летом приключилась новая напасть – расплодились змеи. Это гадюки, их легко отличить по характерному рисунку на спине – в виде зигзага. Одна так обнаглела, что пыталась прорваться в дом. Хорошо, Агафья вовремя спохватилась. Как ни жалко, но ядовитую гостью пришлось порешить.

Против назойливых тварей выручает только сноровка и, как ни странно, кошки. У отшельницы шесть заМУРчательных питомцев. Ловят мышей, а бабушка подкармливает их козьим молоком. Приговаривает с умилением: «Красиииивые!». Усатые-полосатые не упускают ее из виду, ходят рядом, будто свита. Неудивительно, что они первыми почуяли опасность.

- Совершенно бесстрашные: увидят гадюку и мигом кидаются на нее, - рассказывают волонтеры. – Обездвижат и давай царапать острыми когтями. Пара минут, и готово. После такой атаки змеи не выживают. Одна, другая, третья… Так кошки отвадили гадюк от заимки отшельницы.

Вот тебе и пушистый патруль!

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