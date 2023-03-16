Отшельница Агафья Лыкова отказалась эвакуироваться со своей заимки из-за запуска ракеты. Фото: Данил Барашков

Знаменитая отшельница Агафья Лыкова отказалась эвакуироваться со своей заимки из-за запуска ракеты. Ее всякий раз предупреждают о старте очередного корабля с космодрома «Байконур» - так положено. И предлагают на день покинуть местность, вдруг-де упадет какая-то часть. Но она не соглашается.

Дело в том, что специалисты Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры вместе с представителями заповедника «Хакассий» каждый раз облетают на вертолете территорию, над которой проходит траектория запуска ракеты. И каждый раз Агафье Карповне бумажку протягивают: давайте мы вас вывезем на время или же подпишите, что по своей воле остаетесь. Она всякий раз ставит крестик, улыбаясь: «дома буду, на все воля божья».

- Агафья Карповна от эвакуации всегда отказывается, но специалистам Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры сибирская отшельница очень дорога, потому они всегда оставляют необходимые рекомендации по безопасности. Прилетая в гости на заимку, представители ЦЭНКИ и МЧС привозит подарки, медикаменты, продукты и предметы, необходимые для жизни в суровом климате и удаленной локации, - сообщает Роскосмос.

Поясним, что при старте космических ракет с Байконура в расчетные районы падения отделившихся фрагментов входят Кемеровская область с Республикой Хакасией (заимка Лыковых в заповеднике «Хакасский» и федеральный заказник «Позарым»), Тува и Якутия. Отделяясь одна за другой, ступени падают с высоты нескольких тысяч метров – чем дальше от космодрома, тем выше.

После запуска ракеты специалисты слова делают облет. И не зря волнуются: уже который раз отломки находят недалеко от заимки Лыковой. Например, в октябре 2022 года решили устроить, если можно так сказать, субботник. Собрали столько мусора, что пришлось шесть рейсов сделать, чтобы все вывезти: фрагменты обломки обечаек баков, двигательной установки ускорителя II ступени и створок пусков разных лет. Были и такие части до восьми метров, что пришлось распиливать, чтобы в вертолет загрузить. Где находили обломки, там брали пробы почвы, проверить на экологический след.

Вот такой "мусор" падает на старте космической ракеты. Фото: заповедник "Хакасский"

13 марта была запущена в космос очередная (четвертая с начала 2023 года) ракета-носитель «Протон-М». А на другой день на вертолете отправились в гости к Агафье Карповне. И нашли еще фрагмент. Оказалось, не новый.

– Отметим, обломок довольно старый, отделившийся в результате одного из предыдущих запусков. Просто раньше его не нашли. Почему? Представьте себе местность: горы, непроходимые леса. Территория огромная! Причем район падения фрагментов захватывает часть республик Тыва и Алтай. Поэтому отыскать тогда обломок было затруднительно. Он достаточно крупный. Чтобы вывезти вертолетом, пришлось пилить, рассказал «КП – Красноярск» директор заповедника «Хакасский».

Как отреагировала Агафья? Едва ли она его вообще заметила, далеко ведь от дома.

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